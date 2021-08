Angariar capital é um grande desafio para muitas empresas. Por outro lado, encontrar novas oportunidades de investimento pode ser uma tarefa complicada para os potenciais investidores.

A nova plataforma online Horizon Results visa estabelecer um laço entre as empresas inovadoras e os investidores e promover os projetos de investigação e inovação financiados pela União Europeia. A euronews falou com Cyril Demaria, gestor de fundos de capital de risco.

Euronews: “O que é a Horizon Results Platform (HRP)?”

Cyril Demaria: “Para um investidor, a plataforma Horizon Results é um ponto de encontro valioso para ter acesso a oportunidades de investimento interessantes. A plataforma proporciona um universo de investimento muito amplo, sem o risco de sermos inundado de projetos. O objetivo é preencher a lacuna entre investidores e empreendedores. A plataforma adequa-se às minhas necessidades. Há uma opção que permite filtrar as oportunidades e avaliar rapidamente as oportunidades que devo explorar. Desse modo, posso dedicar o meu tempo e o meu esforço a analisar em detalhes as oportunidades selecionadas".

Euronews: "Quais são os serviços oferecidos pela plataforma?"

Cyril Demaria: “Para investidores como eu, o serviço é um parte intrínseca dos recursos oferecidos pela plataforma. A proposta de valor é a possibilidade de economizar tempo e esforço e ter acesso a oportunidades às quais, de outra forma, não teria acesso”.

Euronews: “Como é que a plataforma pode ajudar os investidores privados?”

Cyril Demaria: “Como investidor, tenho poucos recursos. O tempo é uma questão importante. A plataforma Horizon Results permite-me procurar oportunidades à minha medida em função do meu próprio tempo. Isso é muito valioso. Não sou inundado com pedidos. A plataforma permite-me ter a minha própria opinião sobre cada projeto. Se eu estiver interessado, posso entrar em contato com o projeto. Caso contrário, não corro o risco de irritar ninguém”.

Euronews: "A plataforma é uma ajuda preciosa para identificar potenciais investimentos?"

Cyril Demaria: “O investimento em capital de risco é um desafio porque é preciso identificar oportunidades de investimento que podem não estar próximas de nós, pode ser preciso juntar-se a outros investidores, gastar recursos valiosos e investir em oportunidades que poderão não ser concretizadas. A plataforma é um avanço significativo. Embora não tenha escritórios em cada um dos centros de inovação da Europa, é uma ferramenta que permite encontrar projetos de alta qualidade. Os projetos são selecionados o que me permite passar tempo a pesquisar na plataforma, em segurança. Na melhor das hipóteses, posso encontrar o meu próximo investimento. Na pior das hipóteses, terei obtido conhecimentos adicionais sobre setores, países e centros de inovação".

Euronews: “Na sua opinião, quais são as principais oportunidades e vantagens da plataforma para os projetos de investigação da UE?”

Cyril Demaria: “Há recursos, compromissos e uma abordagem pensada em função do empreendedorismo. Isso faz toda a diferença. Ainda hoje continua a ser difícil ter uma abordagem transfronteiriça e pan-europeia da inovação. A plataforma preenche essa lacuna no mercado. Não faz o trabalho do inovador ou do investidor, mas, estabelece uma ponte entre esses mundos. É uma conquista importante, que beneficia ambas as partes”.