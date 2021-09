Uzbequistão celebra independência da antiga União Soviética

Em setembro, o Uzbequistão celebra o 30º aniversário da independência da antiga União Soviética. Nos últimos anos, o país lançou várias reformas no sentido de eliminar o restante do legado económico soviético, para liberalizar a economia e atrair investidores estrangeiros. Milhares de empresários do país reuniram-se com o presidente em agosto, para discutir o futuro. Há ainda muito a fazer, mas as mudanças já se fazem sentir.

Graças às reformas económicas dos últimos anos, o ambiente de investimento do Uzbequistão melhorou drasticamente. Uma das principais direções da política do país é assegurar o Estado de direito. Incluindo a proteção dos direitos dos investidores. ILHOM UMRZAKOV DIRECTOR - ESCOLA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM NEGÓCIOS E EMPREENDEDORISMO DO UZBEQUISTÃO

A empresa Metalúrgica Tashkent, lançada no ano passado, é um dos maiores projetos de investimento da história recente do Uzbequistão. O número total de investimentos estrangeiros é de 226 milhões de euros. Este complexo de produção amigo do ambiente foi concebido e fornecido pelo fabricante italiano Danieli.

A fábrica é de importância estratégica para o Uzbequistão e constitui um elo importante na formação de um cluster industrial na indústria metalúrgica. BEKALI TURABEKOV DIRETOR DE PRODUÇÃO - FÁBRICA METALÚRGICA TASHKENT

A indústria das Tecnologias da informação é um dos setores da economia em ascensão. Com incubadoras para start-ups e programas de mentoria no complexo informático em Tashkent que abriu portas em 2019. Desde essa altura, o número de empresas tecnológicas residentes está em constante crescimento. Os residentes estão isentos de impostos e ganham acesso a um dos melhores espaços do mundo para a inovação. A estratégia do governo do Uzbequistão é envolver os jovens.

A start-up zip24 foi criada por um dos residentes do complexo informático. É um produto logístico que oferece uma solução completa de gestão em nuvem, para qualquer tipo de comércio eletrónico ou empresa de entregas, e permite fazer o rastreio do produto e o pagamento desde a recolha até à entrega, otimizando totalmente os prazos, as rotas e todos os custos de envio. A zip24 já tem clientes em mais de 25 países e até agora angariou mais de 1 milhão de euros em investimento estrangeiro.

Outro residente do parque informático, o jovem e dinâmico Akmal Paiziev, representa uma nova geração de homens de negócios do país. É um dos cofundadores do serviço MyTaxi que permite ter acesso a um táxi num curto espaço de tempo em 7 cidades do Uzbequistão. Os mapas foram criados pela empresa para que o local do ponto de encontro seja exato e é possível escolher rotas livres de filas de trânsito. Outro produto criado pela empresa é o serviço de entrega de alimentos Express24 - o maior do mercado uzbeque. Akmal planeia expandir este negócio.

Tenho grandes perspetivas para os nossos negócios tanto no país como na região, estou a falar da Ásia Central. E sinto o interesse de investidores internacionais, comunicamos com investidores quase todas as semanas. AKMAL PAIZIEV Diretor Executivo e CO-FUNDADOR - MyTaxi & EXPRESS24

No estudo Doing Business 2020 do Banco Mundial, o Uzbequistão foi classificado entre as economias mais desenvolvidas do mundo pela facilidade em fazer negócios. A nova geração de empresários do país diz que a corrente das mudanças económicas é muito inspiradora.