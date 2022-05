Edição 2022 do Arabian Travel Maket centra-se no investimento no setor do turismo

A edição 2022 do Arabian Travel Market centrou-se no Médio Oriente como centro financeiro para investimentos turísticos a nível mundial.

Durante quatro dias, especialistas do setor exploraram oportunidades de investimento regional, descobriram novos modos de financiamento e criaram redes de contacto internacionais.

"Trabalhámos muito nos últimos doze meses para reunir toda esta energia e centrar-nos no crescimento futuro, ao longo de quatro dias", sublinhou Danielle Curtis, diretora das exposições do Arabian Travel Market.

O evento é uma montra para os países que procuram atrair novos mercados turísticos. “Temos um clima perfeito. E experiências surpreendentes que podem ser vividas durante todo o ano e não apenas no Verão, e, em todo o país. É possível fazer muitas coisas, das praias ao esqui. Podemos dizer que a Espanha é um mundo num país”, afirmou Daniel Rosado Bayon, diretor do Gabinete de Turismo de Espanha.

Número de passageiros deverá rondar os 4 mil milhões em 2024

O investimento financeiro no setor do turismo foi um dos temas da edição 2022. Uma empresa sediada no Dubai anunciou a abertura de cinco hotéis nos Emirados Árabes Unidos.

"O nosso programa de expansão baseia-se no facto de nos sentirmos confiantes sobre o potencial dos nossos investimentos. No primeiro trimestre deste ano, a taxa de ocupação hoteleira do Dubai foi de 92%. É um número recorde que mostra bem as capacidades reais. E com o Campeonato Mundial da FIFA no final do ano e o abastecimento do Dubai penso que há muitas oportunidades", disse Mark Kirby, responsável do Emaar Hospitality Group.

Segundo as estimativas da Associação Internacional de Transporte Aéreo, o número total de viajantes deverá rondar os 4 mil milhões em 2024, o que estimula os investimentos.

"Pode ver esse estímulo nos novos produtos em exposição, nos aeroportos e companhias aéreas que estão presentes aqui, no Arabian Travel Market. Podemos constatar que o setor está, sem dúvida, numa trajetória ascendente", concluiu Danielle Curtis.

A 29ª edição da maior exposição de viagens e turismo do Médio Oriente contou com 500 expositores, representantes de 158 destinos turísticos e 20 mil participantes.