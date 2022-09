Batumi aposta no turismo da natureza

Situada na costa do mar negro, a capital de Adjara, República Autónoma da Geórgia, espera atrair novos investidores e aposta no desenvolvimento do turismo.

Na encruzilhada entre a Ásia e a Europa, Batumi é uma cidade em mutação. Conhecida como a Pérola do Mar Negro, Batumi é um centro de negócios privilegiado, graças à sua posição geográfica. O governo local elaborou uma estratégia para aumentar a notoriedade internacional da cidade.

Um novo estádio para acolher eventos internacionais

O novo Estádio de Batumi representa um investimento de mais de 30 milhões de euros o que lhe permitirá acolher alguns dos jogos do campeonato europeu de futebol sub-21 em 2023.

"O nosso principal objetivo é atrair investimentos privados e fazer de Batumi um destino de férias popular e em voga na Europa. A nossa ideia é atrair negócios, investimentos e ter novas infraestruturas que servirão de base para um crescimento sustentável da cidade e da região autónoma"", disse à euronews Tornike Rijvadze, presidente do governo de Adjara.

O novo estádio de Batumi euronews

A aposta no turismo ecológico

Batumi recebe anualmente dois milhões de turistas. O plano do governo de Adjara é triplicar esse número ao longo dos próximos três anos.

"A principal estratégia da região é desenvolver um destino capaz de atrair turistas durante todas as estações do ano. Para desenvolver um destino adequado a todas as estações, precisamos de promover um turismo sustentável, infraestruturas sustentáveis e os produtos turísticos ecológicos por exemplo, nas montanhas. Estamos a trabalhar ativamente para desenvolvê-los", acrescentou Tinatin Zoidze, chefe do departamento de Turismo de Adjara.

A riqueza natural e a biodiversidade são um dos trunfos da região, em particular as áreas protegidas e os parques nacionais. Bastam 30 minutos de carro, a partir da capital, para poder contemplar paisagens de cortar a respiração e realizar atividades como caminhadas na natureza, observação de aves e equitação.

Canionismo na região de Batumi euronews

A popularidade do canionismo

O desfiladeiro de Kapnistavi, com sete cascatas, é um local incontornável para os adeptos do canionismo. Uma atividade onde o respeito pela natureza é um valor essencial. "É fácil combinar este tipo de atividade com a preservação do ambiente e penso que é algo necessário, porque a ideia deste tipo de atividade ao ar livre é preservar a natureza selvagem e construir o menor número possível de infraestruturas", disse à euronews Giorgi Megrelidze, instrutor de canionismo.