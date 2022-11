Dubai põe 200 mil robôs ao serviço da economia

O Dubai está mais concentrado do que nunca na economia futura, à medida que a robótica e a automatização assumem um lugar central.

Khalfan Belhoul, CEO da Fundação Dubai Future, diz: "Entendemos que a mobilidade, a robótica e a Inteligência Artificial combinadas irão mudar a forma como nos mobilizamos. Sabemos que nos cuidados de saúde, a robótica avançada também desempenhará um papel muito importante nos procedimentos e cirurgias. Sabemos também que no setor do consumo e do retalho haverá um grande envolvimento da robótica. Assim, imaginamos o envolvimento que a robótica vai ter na nossa vida quotidiana, seja nas compras, na escola ou no médico".

A ascensão da revolução robótica significa aumento da produtividade e crescimento económico. Por detrás disso, o Dubai lançou um programa de robótica e automação, liderado pela Fundação Dubai Future, para fazer crescer a sua futura economia. Uma iniciativa que pretende fazer avançar a contribuição do setor para 9% do PIB nos próximos dez anos.

O Príncipe Herdeiro do Dubai fez o anúncio que procura posicionar o Emirado como uma das dez melhores cidades do mundo para a robótica e automação. Especialistas notaram que uma maior eficiência significa um impulso significativo para a economia, enquanto relatórios recentes revelam também que a Inteligência Artificial pode contribuir com até 13 biliões de euros para a economia global até ao ano 2030.

Com a robotização vêm custos de produção mais baixos, uma maior variedade em bens e serviços, bem como a criação de novos empregos.

Diz Scott Livermore, economista-chefe e diretor executivo da Oxford Economics Middle East:

"É consistente com o desenvolvimento de um futuro setor industrial, orientado para os serviços, que o Dubai e os Emirados Árabes Unidos se têm esforçado por alcançar. Se houver um conjunto abrangente de políticas destinadas a apoiar o investimento na robotização e automatização e uma continuação de políticas para atrair investimento estrangeiro e talento estrangeiro, então penso que esta política poderá ter um sucesso significativo. Cada vez mais, à medida que os robôs se tornam mais baratos e mais habilidosos, vai-se deslocando para o setor dos serviços. Assim, setores como a logística, viagens e turismo, cuidados de saúde, hotelaria - todos os setores-chave da visão do Dubai estão a colher benefícios de uma maior robotização. O que os robôs ajudam a fazer é reduzir os custos".

Como parte do programa, 200 mil robôs serão fornecidos ao longo dos próximos dez anos nos setores dos serviços, logística e industrial. Este potencial já está a ser refletido através de uma série de terminais totalmente automatizados na cadeia logística da DP World, líder mundial da cadeia de fornecimento.

O Sultão Ahmed Bin Sulayem, presidente e CEO da DP World, diz:

"Temos hoje alguns terminais que são quase totalmente automatizados. Portanto, este é o futuro, precisamos de avançar mais rapidamente. Precisamos de movimentar mais carga e a tecnologia é a espinha dorsal. No terminal de contentores, abrimos as fechaduras roboticamente, fazemos o desbloqueio robotizado. Tem havido muitos trabalhos manuais perigosos no passado. A intensidade e quantidade de negócios e a eficiência exigem rapidez".

A nova iniciativa centrar-se-á em cinco áreas-chave: produção e fabrico, serviços ao consumidor e turismo, mobilidade e logística conectadas, ambientes extremos e cuidados de saúde. Mesmo no imobiliário deve haver um retorno económico significativo.

Chris Roberts é presidente do grupo Singularious e explica:

"A parte-chave é obter o bem consciente, o bem consciente é a parte mais importante. É quando o edifício lhe diz como deve ser operado, como deve ser tripulado. E quando se chega à parte de criar uma cidade consciente da cultura, que é o que estamos a ver no momento nos Emirados, é a parte em que toda a cidade lhe diz como deve ser operada. Para o conseguir, precisamos de dados, de automatização, e precisamos de estar num lugar ligeiramente diferente daquele em que estamos neste momento. O anúncio de Sua Alteza permite-nos chegar a esse lugar muito mais rapidamente. Pela forma como se desenvolve uma cidade consciente, é aqui que se tira 20% a 30% do custo. Por conseguinte, o edifício torna-se muito mais eficiente. E assim tudo o que fornece torna-se muito mais eficiente. E, então, não é para um edifício, mas para 3000 torres nos Emirados Árabes Unidos que estamos a criar uma eficiência, é uma espécie de hub".

À medida que a mudança procura adotar e desenvolver as mais recentes tecnologias de robótica, capacitar os talentos locais e gerar novas soluções inovadoras, quer gostemos quer não, a Inteligência Artificial e a automatização estão destinadas a fazer parte da nossa vida diária, e a sua presença não vai senão crescer.