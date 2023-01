Emirados Árabes Unidos apostam no turismo desportivo

Com mais de 400 eventos desportivos, todos os anos, incluindo 100 eventos internacionais, os Emirados Árabes Unidos esperam tornar-se numa referência para o turismo desportivo global.

Estimativas recentes mostram que a economia dos eventos desportivos no Dubai vale mais de 2 mil milhões de euros. Os turistas gastam em média 4500 euros por viagem, em alojamento, transporte, e atividades turísticas.

O Dubai Rugby Sevens

O Dubai Rugby Sevens atrai mais de 100 mil adeptos. O evento de 2 dias é o maior festival de desporto e entretenimento do Médio Oriente.

“É enorme para a economia e para o turismo porque é um evento mundial. Os melhores jogadores do mundo vêm ao Dubai. O jogo em si possui um ritmo intenso, é emocionante. Isso encoraja os patrocinadores a apoiarem o evento. É um fim-de-semana fantástico de desporto e todas as pessoas com quem se fala adoram e e ficam com uma sensação de ter desfrutado da emoção associada ao evento dizem que têm vontade de voltar", contou Mike Phillips, ex-jogador de râguebi britânico.

O Dubai aposta no turismo desportivo euronews

O Dubai DP World Tour

Outro grande evento do calendário desportivo do Dubai é o DP World Tour que reúne os 50 melhores jogadores de golfe da competição. A última edição, em novembro, reuniu 65 mil espetadores, incluindo 18 mil visitantes internacionais.

“Um estudo recente dizia que a economia do desporto no Dubai vale mais de 2 mil milhões de dólares e que o golfe representa um em cada 6 dólares gastos no desporto no Dubai. Estamos perante uma indústria de 350 milhões de dólares. E uma grande parte desse mercado, é composta pelos eventos que organizamos no país. Os eventos que atraem os adeptos do golfe têm um grande impacto. E o turismo tem um papel parte importante na economia do Dubai”, disse Simon Cory-Wright, diretor de Desenvolvimento Turístico, do DP World Tour Championship.

As empresas do setor hoteleiro tiram partido de toda a série de eventos que se desenrolam ao longo do ano. “Vemos bem a diferença quando há grandes eventos mundiais, como o Campeonato do Mundo. Vemos um grande pico em termos de negócio. É muito fácil de identificar os eventos devido às roupas que as pessoas usam, vemos quando estão na piscina e a treinar para o evento. Quando o Campeonato do Mundo estava a decorrer, tínhamos salas específicas para os adeptos, e ironicamente, recebemos jogadores que não foram selecionados para o campeonato mas que quiseram vir de férias para o Dubai, contou Jason Harding, diretor do Jumeirah Beach Hotel & Wild Wadi.

O Festival Dubai e-sports euronews

O Festival Dubai E-sports

Uma das novidades do calendário desportivo é o Festival Dubai E-sports. Ao longo de duas semanas, o evento reúne jogadores e criadores de jogos de todo o mundo. Os participantes têm a oportunidade de conhecer celebridades e líderes da indústria.

“O Dubai aposta muito no turismo internacional. Nós somos um verdadeiro centro turístico e um dos melhores destinos ao nível dos e-sports, atualmente. Vamos receber 32 equipas vindas de vários países, que vão competir umas com as outras. Isto permite promover o Dubai como um destino de eleição e como um centro de negócios e de e-sports", considerou Muna Al Falasi, diretora do serviço de Estratégia e Planeamento de Festivais, Departamento de Economia e Turismo do Dubai.