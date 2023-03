Gestão das florestas debatida no Gabão

Pulmão verde do planeta, é a maior floresta tropical do mundo depois da Amazónia. A floresta africana da Bacia do Congo é uma questão-chave para o clima e a biodiversidade.

Entre os seis países que abrange, está o Gabão.

As florestas tropicais e a sua preservação estiveram no centro da cimeira One Forest. Coorganizada pela França e pelo Gabão, esta conferência internacional reuniu líderes políticos, empresários, cientistas e ONG de cerca de vinte países em Libreville.

Este especialista salienta que as florestas africanas estão agora na vanguarda da luta contra as alterações climáticas.

Alfred Ngomanda, ecologista da CENAREST Gabon, diz: "São 10 anos de emissões globais de gases com efeito de estufa que estão atualmente armazenados nas florestas da Bacia do Congo. No Gabão, são 100 milhões de toneladas por ano.”

Uma das questões prioritárias da cimeira é o financiamento. O Gabão é um dos poucos países a absorver mais CO2 do que emite. E quer ser recompensado pelos seus esforços ambientais.

"Não há melhor investimento hoje do que investir nas nossas florestas”, disse Ali Bongo Ondimba, Presidente do Gabão.

"A redução de 90 milhões de toneladas nas emissões de CO2 foi documentada. A ciência foi validada, e os créditos de carbono foram finalmente validados em novembro de 2022, durante a COP em Sharm el-Sheikh, a COP 27”, explicaLee White, ministro gabonês das Florestas, do Mar e do Ambiente.

O Gabão pôs em prática políticas fortes para defender as florestas que cobrem 88% do seu território. Pongara Park é um dos 13 parques nacionais criados há 20 anos para proteger a flora e fauna excecionais. Entre as espécies proibidas de exploração encontra-se o Kevazingo, uma madeira rara e cara.

Elefantes florestais, pangolins gigantes, gorilas de planície - o parque é um refúgio para muitas espécies ameaçadas pelo tráfico ilegal. Mas os guardas encarregados da sua proteção carecem de recursos.

"O maior problema é a caça furtiva, a caça furtiva de elefantes e de espécies vegetais, aqueles que cortam madeira ilegalmente. Há também pesca furtiva de espécies de peixes ao nível do mar. Como em todos os outros parques, precisamos de muitos recursos para fazer o nosso trabalho corretamente”, diz Patrick Evezoo, Conservador do parque.

Fora dos parques nacionais, a exploração da floresta através de canais sustentáveis é outra via a ser explorada pelo Gabão. Há dez anos, o país proibiu a exportação de troncos em bruto, a fim de transformar localmente a madeira num produto com maior valor acrescentado.

Um terço da madeira explorada nas florestas do Gabão passa por esta zona económica especial de Nkok, que é exemplar em termos de gestão sustentável. A zona alberga cerca de 100 empresas, muitas das quais estão ligadas à indústria florestal. Um serviço chamado Tracer assegura que toda a madeira que aqui chega é legal.

Conciliar desenvolvimento económico e proteção ambiental é o desafio deste país, que ainda depende das receitas petrolíferas.

Diz Lee White: "No Gabão, um país petrolífero, nos próximos cerca de 20 anos, porque os países do G20 encheram a atmosfera com CO2, deixará de haver um mercado para o nosso petróleo. Seremos forçados a substituir 50% da nossa economia, por alguma outra coisa”.

Gestão sustentável das florestas tropicais e apoio financeiro a países exemplares: compromissos assumidos em Libreville que ainda têm de ser implementados para o futuro de todos.