O apetite do turismo pós-Covid na ITB Berlim

A ITB Berlim é a maior feira de turismo do mundo. Profissionais de todos os continentes deslocam-se à capital alemã para promover os seus destinos.

O pós-crise Covid aumentou o apetite tanto de viajantes como profissionais. O turismo internacional está em expansão e os especialistas dizem que, este ano, poderá aproximar-se dos níveis pré-pandémicos.

Entre os destinos na moda está o Médio Oriente. No coração da região, a Arábia Saudita está a multiplicar investimentos e medidas para acolher visitantes estrangeiros.

A Arábia Saudita tem sido o lar do mundo árabe e, por isso, é rica em cultura, locais arqueológicos, geografia... Tem sido o segredo mais bem guardado do mundo.



A Arábia Saudita é o maior investidor em turismo de agora em diante, e com isso esperamos que o setor se torne no segundo maior contribuinte para o crescimento do PIB até 2030, a seguir ao petróleo. Fahd Hamidaddin presidente da Autoridade Turística Saudita

A abertura da região da Ásia-Pacífico está a criar grandes expectativas.

O Japão, que acolhe a Exposição Mundial em Osaka dentro de dois anos, já está a convidar o mundo a mergulhar na sua cultura e conta com uma forma de mobilidade preferida por um número cada vez maior de mais viajantes: o comboio.

Gostaríamos que os viajantes explorassem o Japão de uma forma mais profunda. Viajar mais tempo, ficar mais tempo.



Há muitos passes que os viajantes podem facilmente adquirir. E assim que aterrarem no Japão podem facilmente usá-los.



E, em termos de acessibilidade, há sempre as pessoas, que estão sempre disponíveis para dar as boas-vindas aos visitantes no Japão. Sayaka Usui diretora do Gabinete de Turismo do Japão em Franfurt

Do outro lado do mundo, Marrocos desfruta de uma localização vantajosa: um destino exótico a apenas algumas horas de voo dos mercados europeus. O país espera receber 26 milhões de turistas estrangeiros até 2030 e destaca a grande diversidade do território.

Essa riqueza reflecte-se nas múltiplas experiências que se podem ter numa única viagem. Pode ir da neve à praia, às ondas, aos 'souks', às montanhas, ao deserto... Tudo isto realmente em poucos dias.



As pessoas que visitam Marrocos partem com duas imagens: a luz e os aromas, os cheiros de especiarias e das flores. É uma parte do sonho que faz com que a maioria queira voltar. Fatim-Zahra Ammor ministra do Turismo de Marrocos

O Reino Unido também quer capitalizar o 'boom' turístico.

Na nova campanha, o país convida os viajantes a ver as coisas de forma diferente. A coroação do Rei Carlos III e a Eurovisão serão os destaques do ano. Bem como a oportunidade de sair de Londres para uma breve aventura.

Os gostos dos turistas evoluiram. Estão à procura de experiências, de aventuras. Temos algumas das mais espectaculares linhas costeiras. Temos a cultura contemporânea, em Liverpool, em Manchester... Temos também uma história musical. E dizemos: 'seja o que for que procura, temos aqui para si'. Nick de Bois presidente da Autoridade do Turismo do Reino Unido

A procura da autenticidade é uma forte tendência do mercado, encarnada por uma das suas estrelas em ascensão, a Geórgia, país convidado da ITB 2023.

O que realmente traz a Geórgia para o mapa de viagens mundial é a segurança, a singularidade do produto de viagem, a acessibilidade e, claro, o nosso povo.



O nosso tema central na ITB é 'a hospitalidade infinita da Geórgia'. No nosso país, dizemos que os hóspedes são um presente de Deus. E, no nosso país, chamamos aos turistas hóspedes. Mariam Kvrivishvili vice-ministra da Economia e do Desenvolvimento Sustentável da Geórgia

O Azerbaijão está também a preparar-se para um grande ano de turismo.

A abertura de novas ligações aéreas para a Europa e um sistema facilitado de vistos estão a permitir a milhões de viajantes desfrutar de paisagens de cortar a respiração.

Estamos muito orgulhosos da biodiversidade do Azerbaijão. Temos muitas paisagens diferentes, muitos climas distintos...



Foram desenvolvidos ao longo dos últimos anos muitos projetos e experiências novas, abriram novos hotéis... Portanto, a indústria está bastante ativa. Florian Sengstschmid presidente do Conselho de Turismo do Azerbaijão

Os profissionais esperam que 2023 mantenha as promessas e, por isso, seguem de perto as notícias económicas, sanitárias e geopolíticas.