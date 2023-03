Não consegue engravidar? Químicos podem estar a reduzir fertilidade em 40%

Uma maior exposição aos chamados "químicos eternos" encontrados no ambiente e em muitos produtos do dia-a-dia pode ajudar a explicar a razão pela qual algumas mulheres não conseguem engravidar, novas pesquisas sugerem.

O estudo revelou que níveis mais elevados de substâncias perfluoroalquílicas - conhecidas como PFAS - no sangue das futuras mães estavam associados a até 40% menos probabilidades de conseguir uma gravidez bem-sucedida.

Os investigadores da Escola de Medicina de Icahn em Mount Sinai, Estado de Nova Iorque, EUA, dizem que as mulheres que tentam conceber devem evitar produtos conhecidos por conter PFAS, tais como utensílios de cozinha não aderentes, pipocas para micro-ondas ou tecidos anti-manchas.

"Os PFAS reduzem a fertilidade nas mulheres e a exposição aos PFAS deve ser reduzida nas mulheres que estão a planear uma gravidez, a fim de lhes facilitar a conceção", disse o autor principal do estudo, Nathan Cohen, à Euronews Next.

O investigador e os seus colegas examinaram amostras de sangue de 382 mulheres com idades compreendidas entre os 18 e os 45 anos que tentavam engravidar e foram inscritas num estudo preconcecional em Singapura.

As amostras foram recolhidas entre 2015 e 2017 e as mulheres que fizeram parte do estudo foram acompanhadas durante pelo menos um ano.

Os investigadores descobriram que uma maior exposição a alguns PFAS específicos e comuns estava associada a uma menor probabilidade de gravidez e de nascimento vivo - não só quando se olha para cada PFAS individualmente, mas ainda mais quando combinados.

Para as mulheres que engravidaram, quanto maior for a exposição a uma mistura de PFAS, mais tempo foi necessário para obter um teste de gravidez positivo.

O que são os PFAS?

Os PFAS são uma classe de produtos químicos fabricados pelo homem que têm sido utilizados há décadas numa vasta gama de indústrias para fazer produtos resistentes ao calor, água, gordura e manchas.

Também foram recentemente encontrados em locais mais inesperados, tais como papel higiénico e roupa interior.

Devido às ligas muito fortes de flúor e carbono, estes produtos químicos não se decompõem facilmente no ambiente e no nosso corpo. Em vez disso, acumulam-se durante meses ou anos. Foram encontrados vestígios deles em praticamente todos os lugares da Terra, inclusive em ursos polares no Ártico.

Pesquisas anteriores ligaram os PFAS a uma resposta mais fraca à vacinação e a um risco acrescido de certos tipos de cancro, particularmente cancro renal e testicular.

A equipa de Mount Sinai observou que, além de outros estudos terem demonstrado que os PFAS prejudicam o funcionamento reprodutivo em ratos fêmeas, estes produtos estão também entre os primeiros a mostrar o seu impacto nos seres humanos.

Os cientistas constatam que a poluição está a atingir os bebés no útero e a reduzir os futuros espermatozoides dos rapazes.

Perturbação das hormonas reprodutivas

Os investigadores suspeitam da forma como os PFAS afetam a fertilidade feminina, causando o caos nas hormonas reprodutivas.

"Mas não tínhamos dados disponíveis sobre os níveis de hormonas reprodutivas femininas, pelo que não podemos realmente confirmar isso com os dados que tínhamos", disse Cohen.

Outra limitação do estudo foi o facto de ter analisado apenas sete dos PFAS mais prevalecentes - dos milhares que existem - e de não ter quaisquer dados sobre a exposição dos futuros pais a estes químicos.

Estudos recentes descobriram que a exposição das mulheres aos PFAS durante o início da gravidez poderia resultar numa menor quantidade e qualidade de espermatozoides nos seus filhos mais tarde.

"Os PFAS podem perturbar as nossas hormonas reprodutivas e têm sido associados ao atraso no início da puberdade e ao aumento dos riscos de endometriose e síndrome do ovário policístico em alguns estudos anteriores", diz o autor sénior Damaskini Valvi, Professor Assistente de Medicina Ambiental e Saúde Pública em Icahn. "O que o nosso estudo acrescenta é que os PFAS também podem diminuir a fertilidade em mulheres que são geralmente saudáveis e estão naturalmente a tentar conceber", acrescenta.

O que mais contribuiu para as associações de misturas de PFAS foi o ácido perfluorodecanóico (PFDA) - um produto para revestimentos à prova de manchas e gorduras, que encontramos em embalagens de alimentos, sofás e tapetes e está ligado à redução da fertilidade.

Foram também observadas associações à infertilidade no que toca à exposição ao ácido perfluorooctanossulfónico (PFOS), ácido perfluorooctanóico (PFOA), e ácido perfluoroheptanóico (PFHpA).

Os investigadores, cujas descobertas foram publicadas na revista Science of the Total Environment, apelam agora a regulamentos mais rigorosos que proíbam a utilização de produtos químicos tóxicos, como os PFAS, a partir de produtos do dia-a-dia.

No ano passado, a Agência de Protecção Ambiental dos EUA (EPA) descobriu que os PFAS podem causar danos a níveis "muito inferiores aos anteriormente compreendidos" e que quase nenhum nível de exposição era seguro.

Os PFAS não são os únicos produtos químicos que se infiltram na nossa água e produtos alimentares suspeitos de prejudicar a fertilidade. A investigação também ligou os ftalatos e bisfenóis, que se encontram em muitas embalagens, a uma menor contagem de espermatozoides.