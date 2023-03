Voar pelo do mundo a partir da Europa até um destino como a Austrália demora atualmente cerca de 20 horas num jato regular de passageiros.

Mas uma empresa suíça, em fase de arranque, procura reduzir esse tempo de viagem para pouco mais de quatro horas - com um jato hipersónico de passageiros e movido a hidrogénio.

A Destinus tem vindo a testar o seu protótipo de avião nos últimos anos, anunciando voos de teste bem-sucedidos do seu segundo protótipo - Eiger - no final de 2022.

Agora, a empresa anunciou a participação num programa gerido pelo Ministério da Ciência de Espanha, como parte dos planos do governo espanhol para desenvolver voos supersónicos movidos a hidrogénio.

A agência que supervisiona o programa do ministério, o Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial, selecionou o projeto como uma iniciativa estratégica no âmbito do seu Plano de Tecnologias Aeronáuticas (PTA).

Com um investimento global atual de 12 milhões de euros, o projeto envolve empresas e centros tecnológicos, bem como universidades espanholas.

"Estamos encantados por termos recebido estas bolsas, especialmente porque são um sinal claro de que a Destinus está alinhada com as linhas estratégicas de Espanha e da Europa para fazer avançar o voo de hidrogénio", disse Davide Bonetti, Diretor de Desenvolvimento Empresarial e Produtos para a Destinus.

Para empresas de tecnologia profunda como nós, o acesso a estes fundos de recuperação da UE é essencial para realizar investigação avançada e acelerar a inovação necessária para ser competitivo à escala global. Com estas bolsas, as soluções baseadas no hidrogénio para a mobilidade aeronáutica estarão um passo mais perto de se tornar uma realidade. Davide Bonetti Diretor de Desenvolvimento Empresarial e Produtos para a Destinus.

De Frankfurt a Sidney em 4 horas e 15 minutos

A energia do hidrogénio é objeto de muita investigação e desenvolvimento, com os proponentes a apontarem as suas caraterísticas verdes, sendo os principais subprodutos da combustão do hidrogénio o calor e a água.

A quantidade de calor gerada apresenta um desafio de concepção. Investigadores da Universidade RMIT em Melbourne desenvolveram recentemente catalisadores impressos em 3D que, segundo eles, podem alimentar o voo hipersónico e atuar como agente refrigerante para combater o calor extremo gerado quando as aeronaves voam cinco vezes a velocidade do som, que é cerca de 6.100 quilómetros por hora (km/h).

A essas velocidades, as futuras companhias aéreas comerciais poderiam voar entre Londres e Nova Iorque em cerca de 90 minutos.

A empresa suíça Destinus afirma que a sua tecnologia fará um voo de Frankfurt para Sidney em apenas 4 horas e 15 minutos em vez das 20 horas atuais, enquanto que um voo de Frankfurt para Xangai levaria 2 horas e 45 minutos, oito horas menos do que essa viagem demora atualmente.

A Destinus estabeleceu uma parceria com o fabricante espanhol de motores ITP Aero em junho de 2022 para desenvolver uma instalação de ensaio de motores a hidrogénio. A subvenção do governo espanhol financiará a construção de uma instalação de ensaio perto de Madrid, onde os motores a hidrogénio respirado pelo ar serão testados.

Um segundo projeto de subvenção de 15 milhões de euros financiará a investigação sobre propulsão a hidrogénio líquido.

O projeto faz parte do esforço da Espanha para estar na vanguarda do desenvolvimento e da produção de mobilidade baseada no hidrogénio em vários setores.