De Euronews

Os cientistas britânicos estão a desenvolver um penso de testosterona para mulheres com sintomas de menopausa que, segundo os mesmos, poderá aumentar o desejo sexual feminino e melhorar grandemente o bem-estar das mulheres.

A Medherant, uma empresa derivada da Universidade de Warwick, pretende iniciar ensaios clínicos até ao final deste ano. Anunciou esta semana que angariou quase 3 milhões de libras (3,4 milhões de euros) para o fazer.

Se os estudos correrem bem e o adesivo for aprovado pelos reguladores de saúde, seria o único adesivo de substituição de testosterona disponível para as mulheres em todo o mundo.

Um anterior adesivo de testosterona feito pela Procter & Gamble, chamado Intrinsa, foi aprovado pela Agência Europeia de Medicamentos em 2006, mas foi rejeitado pelos reguladores dos EUA por razões de segurança, pelo que a autorização de comercialização da UE foi posteriormente retirada a pedido do fabricante do medicamento.

"Sofrimento desnecessário"

A testosterona é a principal hormona masculina, mas é essencial também para as mulheres, e a sua produção diminui drasticamente após a menopausa, o que pode deprimir a libido (desejo sexual).

As mulheres com sintomas da menopausa podem atualmente procurar terapia de reposição hormonal (TRH) com adesivos hormonais de estrogénio e de progesterona, mas não existe uma versão de testosterona.

Como resultado, os especialistas dizem que algumas mulheres acabam por aplicar géis que só foram aprovados para uso em homens — cabendo às mulheres descobrir a fração correta da dose masculina de que necessitam.

O adesivo desenvolvido pela Medherant, pelo contrário, colar-se-ia à pele para dar às mulheres a dose certa de testosterona, e só precisaria de ser mudado duas vezes por semana.

"Com a tecnologia já comprovada, podemos usar o nosso novo adesivo para remover o sofrimento desnecessário do quotidiano das mulheres", disse David Haddleton, Professor de Química da Universidade de Warwick e fundador da Medherant.

Desde 2015, as Diretrizes para a Menopausa emitidas pelo Instituto Nacional de Excelência em Saúde e Cuidados (NICE) recomendam que a suplementação de testosterona seja considerada para pessoas na menopausa com baixo desejo sexual se a terapia de reposição hormonal por si só não for eficaz.

Haddleton disse que o suplemento de testosterona "fazia muita falta" mas "não estava simplesmente disponível".