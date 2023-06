De Euronews

Empresas pelo mundo fora esforçam-se por uma alimentação mais sustentável

17% do total de alimentos disponíveis para os consumidores é desperdiçado, estimam as Nações Unidas.

É um assombroso total de 931 milhões de toneladas métricas de potenciais refeições deitadas ao lixo, enquanto 2,4 mil milhões de pessoas em todo o mundo ainda não têm acesso a comida adequada.

A ONU pede urgentemente aos cidadãos, às empresas e aos governos que trabalhem em conjunto para reduzir o desperdício alimentar e dar forma a uma economia mais circular.

Há hotéis e restaurantes a liderar uma revolução na alimentação sustentável, como é o caso do Hilton Waldorf Astoria, em Lusail, no Qatar, onde os muçulmanos celebram o Ramadão. Um dos pilares desta prática religiosa é o jejum entre o nascer e o pôr-do-sol.

"Os estudos mostram que durante o Ramadão e também durante outras celebrações e festividades, o desperdício alimentar pode aumentar cerca de 25 a 50%, o que levanta uma preocupação bastante séria", destaca Emma Banks, vice-presidente de Alimentação e Bebidas na Hilton Europa, Médio Oriente e África.

"Quisemos tornar o nosso Ramadão mais sustentável. Portanto, agora, nos hotéis, colocámos mensagens para a sustentabilidade junto à comida para o suhoor [refeição antes do amanhecer e, portanto, do jejum] e para o iftar [refeição que quebra o jejum, ao final do dia]. O objetivo é fazer os hóspedes refletir sobre o desperdício alimentar", conta Banks.

Além disso, a vice-presidente refere a parceira com a empresa Winnow, que desenvolve "ferramentas de inteligência artificial para ajudar os chefes a terem uma cozinha mais rentável e sustentável, reduzindo o desperdício alimentar para metade", explica David Jackson.

O setor da inteligência artificial em que trabalhamos é a visão computacional, ou seja, estamos a ensinar a máquina a ver e a reconhecer a comida que está a ser deitada fora na cozinha. David Jackson Diretor de Marketing, Winnow

"Os nossos dados estão a ajudar as equipas a identificar produtos e áreas específicos dos seus buffets onde os alimentos estão a ser desperdiçados", diz o diretor de Marketing da Winnow.

Assim, a hotelaria e a restauração conseguem implementar medidas mais eficazes em direção a um futuro mais sustentável.