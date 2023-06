O problema dos resíduos de medicamentos nas águas

Os medicamentos que tomamos acabam nas águas residuais. Um projeto-piloto na Suécia está a testar técnicas para limpar estes resíduos.

Esta estação trata todos os anos cerca de 20 milhões de metros cúbicos de águas residuais em Uppsala, na Suécia.

Para além de nutrientes, fósforo e matéria orgânica, as águas residuais contêm inimigos poderosos: resíduos de medicamentos contra, entre outros, a depressão, a inflamação, a ansiedade ou a hipertensão arterial.

Anna Maria Sundin, engenheira de desenvolvimento da Uppsala Vatten, explica: "Estamos a falar de nanogramas por litro. Trata-se, portanto, de um nível muito baixo. Mas algumas destas substâncias podem ter um efeito negativo no ambiente aquático, mesmo a esses níveis muito baixos".

Os órgãos internos e os ciclos reprodutivos de peixes e anfíbios podem ser gravemente afetados pelos resíduos farmacêuticos.

Projeto-piloto na Suécia

Os engenheiros estão atualmente a trabalhar num projeto-piloto para tentar remover pelo menos 80% de cinco dessas substâncias nocivas. Estão a ser testadas tecnologias complexas, incluindo carvão ativado e permuta aniónica, para identificar métodos de remoção rentáveis. Os desafios são enormes.

"Os diferentes compostos em diferentes substâncias têm diferentes propriedades químicas e físicas. E isso afeta a eficiência da remoção", diz Anna Maria Sundin.

O projeto-piloto terminará em 2024. A atualização das tecnologias de remoção é, de facto, urgente, aqui como em todo o lado.

O nosso ambiente, especialmente os nossos ecossistemas aquáticos, é cada vez mais afetado por resíduos farmacêuticos, principalmente provenientes dos agregados familiares, do fabrico de medicamentos, da agricultura intensiva ou dos hospitais.

Medicamentos concebidos para permanecer no corpo

Cerca de 4000 ingredientes farmacêuticos ativos são administrados em medicamentos em todo o mundo. Até 90% das doses orais podem ser excretadas pelo nosso organismo como substâncias ativas. 10% dessas substâncias têm um risco ambiental potencial.

É uma situação complexa, dizem os investigadores da Agência Sueca de Produtos Médicos.

Um grande problema é o facto de estas substâncias terem sido concebidas para serem muito estáveis dentro do nosso corpo. Uma vez no ambiente, tornam-se imediatamente perigosas e difíceis de degradar.

Diz Stefan Berggren, diretor do Centro de Conhecimento Sueco para os Produtos Farmacêuticos no Ambiente: "Um dos problemas é o facto de serem muito resistentes à decomposição no corpo. Porque é necessário obter efeitos no corpo, e não queremos que se dissolvam no estômago, por exemplo. Por isso, são concebidos como medicamentos persistentes. Isso também significa que, se passarem pelo nosso sistema e saírem, chegarão ao ambiente como substâncias bastante persistentes".

É por isso que, juntamente com tecnologias atualizadas de tratamento de águas residuais, as abordagens de mitigação baseadas na fonte são cruciais.

A Reforma Farmacêutica da Comissão Europeia propôs reforçar a avaliação dos riscos ambientais que já é obrigatória para todas as empresas farmacêuticas que colocam os seus medicamentos nos mercados da UE.

A Comissão Europeia quer também introduzir a possibilidade de recusar uma autorização de comercialização quando as empresas não apresentarem avaliações completas ou suficientemente fundamentadas.

A Comissão propõe que os produtos que já se encontram no mercado possam também ser objeto de avaliações se forem potencialmente nocivos para o ambiente.

A opinião dos ambientalistas

As associações ambientalistas concordam que é tempo de agir com impacto.

Os peritos pedem mais medidas para reduzir a utilização de antibióticos na agricultura e para aumentar a eliminação sustentável dos produtos farmacêuticos.

Querem também promover um consumo racional e acessível de medicamentos mais ecológicos.

Elin Engdahl, responsável sénior pela política dos produtos químicos na Sociedade Sueca para a Conservação da Natureza, diz:

"Temos de tentar tornar o setor dos cuidados de saúde mais ecológico. Atualmente, a indústria farmacêutica está a desenvolver produtos farmacêuticos mais ecológicos; são mais biológicos, podem degradar-se mais facilmente. Mas também são mais caros. Por isso, essa é uma parte: fazer com que os produtos farmacêuticos se tornem mais biodegradáveis. Também pode funcionar de outras formas, como medidas preventivas, para que as pessoas não fiquem tão doentes e não precisem de tantos produtos farmacêuticos".

Na sua proposta de diretiva relativa ao tratamento de águas residuais urbanas, a Comissão está também a trabalhar no sentido de reduzir o impacto ambiental dos medicamentos, alargando um regime de responsabilidade que também se aplica aos criadores de produtos farmacêuticos.