Uzbequistão "renasce" através da cultura e da educação

De Euronews

Numa série de conferências e exposições realizadas em Tashkent, peritos e funcionários destacaram o potencial cultural e educativo do país.

O Uzbequistão está a tentar iniciar um "novo renascimento", inspirando-se no seu património cultural. De acordo com os organizadores da Semana do Património Cultural, as conferências e exposições temáticas realizadas em Tashkent reuniram mais de mil participantes de 60 países.

A Sociedade Mundial para o Estudo, Preservação e Popularização do Património Cultural do Uzbequistão (WOSCU) coorganizou o evento.

" À medida que o país se abriu ao mundo, formou-se uma comunidade de cientistas de diferentes países, o que mostra que há um grande interesse em explorar o património cultural do Uzbequistão", afirmou Firdavs Abdukhalikov, Presidente do Conselho de Administração da WOSCU.

Património cultural é a imagem de marca do Uzbequistão

Ao longo da sua história, o Uzbequistão, enquanto encruzilhada da Rota da Seda, produziu uma vasta coleção de artefactos: tesouros das artes aplicadas e da música, bem como vestuário tradicional, livros manuscritos e arquitetura monumental. Este património inspira os artistas atuais de várias áreas, desde a pintura de vanguarda ao cinema.

"Este património é vasto e variado, remontando à Antiguidade e abrangendo diferentes períodos, incluindo as eras Aqueménida e Antiga, a Alta Idade Média, o período islâmico e o século XX, que foi marcado por uma fusão de influências orientais e ocidentais", sublinhouKamola Akilova, diretora da Galeria de Belas Artes do Uzbequistão

"Investir no capital humano"

A população nacional cresceu um terço nos últimos catorze anos, ultrapassando os 36 milhões de pessoas.

Com o aumento do número de crianças no país, a modernização do sistema educativo está a tornar-se crucial. Os participantes das conferências sublinharam a necessidade de construir novas escolas e de introduzir programas educativos que satisfaçam as normas internacionais.

"Temos uma oportunidade demográfica que só podemos aproveitar se investirmos no capital humano. A qualidade da educação, sobretudo as infraestruturas e as questões relacionadas com a formação dos professores e o desempenho dos alunos, são as principais áreas a trabalhar", destacou Munir Mammadzade, diretor do Gabinete de Representação da UNICEF no Uzbequistão.

Mais de cinco milhões de turistas estrangeiros em 2022

O Uzbequistão espera que o crescente reconhecimento do seu património conduza a um afluxo de visitantes. No ano passado, mais de cinco milhões de turistas estrangeiros visitaram o país. Atualmente, as autoridades estão a investir em novos destinos e infraestruturas.

"Isso vai ter um impacto, vai criar muitos sítios para ver. Tenho 100% de certeza que chegar aos 20 milhões de turistas não é um sonho, pode tornar-se uma realidade", acrescentou", garantiu Bulut Bağcı, presidente do Instituto do Fórum Mundial de Turismo.