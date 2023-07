Especialistas descobriram que o corpo humano tem uma "temperatura crítica superior" entre 40 e 50ºC, um limite que, se for ultrapassado, pode provocar o seu mau funcionamento.

No mês passado, a Europa registou o mês de junho mais quente de que há registo a nível mundial e ainda se esperam temperaturas mais elevadas para o resto do verão. Os especialistas descobriram até que ponto o calor é demasiado quente para o nosso corpo aguentar.

De acordo com um estudo recente publicado por investigadores da Universidade de Roehampton, em Londres, o corpo humano tem uma "temperatura crítica superior" que pode tolerar em segurança, entre 40 e 50 graus Celsius. Depois de atingir esta temperatura, o nosso corpo sofre de "stress térmico", uma condição que provoca confusão, náuseas, tonturas, dores de cabeça e desmaios.

Os resultados do estudo fornecem informações cruciais para nos protegermos numa altura em que o nosso planeta, e especialmente o continente europeu, está a registar temperaturas sem precedentes.

"Nas últimas décadas, as temperaturas na Europa aumentaram cerca de dois graus em relação às condições pré-industriais, o que corresponde a cerca do dobro da média global", disse à Euronews Next Matthew Patterson, investigador assistente de pós-doutoramento em física climática na Universidade de Oxford.

"A Europa é realmente um ponto-chave para as alterações climáticas e para o aumento dos extremos de calor. Temos assistido a um crescimento da frequência e da intensidade desses extremos de calor e a um número cada vez maior de recordes de temperatura todos os anos, resultante dessa tendência de aquecimento. Isso vai persistir no futuro, à medida que continuarmos a emitir gases com efeito de estufa."

Como é que os especialistas encontraram o limite de temperatura do corpo?

O Professor Lewis Halsey, investigador do Centro da Escola de Ciências da Vida e da Saúde da Universidade de Roehampton, em Londres, e os seus colegas não tiveram de colocar em risco a segurança de ninguém para determinar os limites do nosso corpo.

"O que registámos foi um aumento da taxa metabólica", disse Halsey sobre a experiência realizada em 2021 com quatro homens e três mulheres. A taxa metabólica mede a quantidade de energia que o corpo humano consome para continuar a funcionar.

Quando está calor lá fora, o nosso corpo tem diferentes formas de arrefecer e de baixar a sua temperatura interior, incluindo a transpiração e a descarga de sangue na periferia, junto à pele.

O que também acontece quando está calor lá fora, segundo Halsey e os seus colegas, é que a nossa taxa metabólica aumenta - o que, por sua vez, faz subir a temperatura do corpo. Mas o corpo só pode ficar tão quente antes de começar a funcionar mal.

Cientistas dizem que as temperaturas esmagadoras que cobriram a Europa no verão passado podem ter levado a mais de 61 mil mortes relacionadas com o calor. AP Photo/Manu Fernandez, File

Quão quente é demasiado quente?

Segundo Halsey, "cada pessoa é diferente" e a reação das pessoas ao calor pode variar significativamente em função da idade, do sexo e das condições médicas existentes. "A taxa metabólica de algumas pessoas não aumentou a 40 graus, mas aumentou a 50 graus", afirmou.

"O corpo trabalha muito para defender a sua temperatura central, não gosta que ela mude. Se aumentar um ou dois graus, realisticamente não causa danos para a maioria das pessoas", disse Halsey. "Alguns maratonistas registaram uma temperatura central de 42 graus, e isso deve-se ao facto de correrem num ambiente quente."

Mas até os maratonistas começam a sofrer com temperaturas de 44 graus, disse Halsey - e outros não são tão resistentes. Os bebés e os idosos estão entre as categorias mais vulneráveis ao calor extremo, uma vez que os sistemas cardiovasculares de ambos não respondem bem a temperaturas elevadas.

O que acontece quando o corpo fica demasiado quente?

Há uma série de coisas que acontecem quando o corpo fica demasiado quente, disse Halsey, uma vez que o calor extremo pode fazer com que a temperatura aumente até um ponto em que gera um perigoso efeito de cascata que pode levar a problemas de saúde e até à morte.

"As proteínas do corpo começam a desnaturar-se - deixam de funcionar, e os impulsos nervosos não funcionam tão bem. O sistema nervoso torna-se menos eficaz e isso é essencial para o corpo. Começaria a afetar o coração, porque o coração é um músculo em si mesmo", disse Halsey.

Se isso gera uma arritmia [um ritmo cardíaco anormal] e o coração não bombeia o sangue de forma tão eficaz para o corpo porque está "dessincronizado", isso pode causar baixos níveis de oxigénio. Se os níveis de oxigénio no cérebro estiverem indefesos, então estamos em sérios problemas."

O que é que podemos fazer com esta informação?

De acordo com Halsey - que, com a sua equipa, já está a trabalhar em investigação de seguimento - o estudo está a "construir uma imagem sobre a forma como o corpo responde ao stress térmico, a sua capacidade de adaptação, os limites dessas adaptações e - o que é crucial - a variação das respostas entre indivíduos."

"Num mundo em aquecimento, este conhecimento torna-se cada vez mais valioso", afirmou.

Profissional de saúde refresca uma moradora de uma casa de repouso em Isturitz, sudoeste de França, 15 de junho de 2022. AP Photo/Bob Edme, File

Patterson concorda - especialmente porque é provável que venhamos a enfrentar um aumento das temperaturas num futuro próximo, uma vez que as emissões poluentes continuam a aumentar em vez de serem reduzidas.

"Quando falamos de alterações climáticas, é sobretudo nos seres humanos que estamos a pensar", afirmou. "Pensamos: será que podemos viver num planeta que é um grau, dois graus mais quente do que estamos habituados? A nossa sociedade está altamente adaptada ao clima. É um clima relativamente estável que temos vivido nos últimos 10 mil anos."

Ao alterá-lo, Patterson afirma que estamos a dificultar a manutenção da vida humana da forma a que estamos habituados.

"Temos o poder de impedir isto", acrescentou. "Precisamos de parar de queimar combustíveis fósseis e de emitir gases com efeito de estufa. Está nas nossas mãos, mas temos de fazer o trabalho."