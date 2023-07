Como prevenir a escassez de medicamentos ?

De Euronews

Tal como muitos outros Estados Membros da União Europeia, a Lituânia tem sido muito afetada pelo problema. O vice-ministro da Saúde pede mais cooperação entre países vizinhos.

Em Vílnius, a Euronews falou com o vice-ministro da Saúde da Lituânia, para saber quais são as medidas concretas que o país está a tomar para melhorar a situação. Para Aurimas Pečkauskas, a cooperação entre os países vizinhos da União Europeia é crucial para resolver o problema.

"Iniciámos muitas discussões com outros países. Por exemplo, com a Polónia. A Polónia tem uma grande capacidade industrial e está a produzir menos medicamentos, digamos assim, enquanto na Lituânia, como país pequeno, não nos podemos dar ao luxo de o fazer. Mas podemos melhorar a cooperação com um país vizinho e trazer esses medicamentos para cá. Esta é uma questão que abordámos e na qual nos estamos a concentrar. Outra questão que compreendemos é que, mesmo no nosso pequeno país, na nossa rede de farmácias, existem muitas desigualdades, desde os grossistas até às farmácias: os medicamentos não circulam da mesma forma. Algumas farmácias podem ter os medicamentos. Alguns grossistas têm os medicamentos. Mas outras farmácias não os têm. Por isso, melhorámos a monitorização dos medicamentos nos grossistas, pelo que esperamos poder orientar um pouco a nossa indústria no sentido de partilhar os medicamentos de forma mais equitativa na rede das nossas farmácias".