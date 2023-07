No primeiro estudo do género, os cientistas descobriram que o azeite pode reduzir em 28% o risco de morte por demência.

Há muito que o azeite é apontado como um exemplo de "super alimento" que pode ajudar a viver mais tempo quando consumido no âmbito de uma dieta saudável.

Agora, um novo estudo sugere que o azeite pode ajudar a reduzir o risco de morte por demência.

O estudo, realizado por investigadores de Harvard, surge numa altura em que muitos países enfrentam taxas crescentes da doença de Alzheimer e de outras formas de demência, num contexto de envelhecimento da população.

De acordo com os investigadores, a utilização de azeite em vez de gorduras como a margarina e a maionese comercial pode reduzir o risco de morte por demência.

A demência inclui uma série de condições que afetam a memória e outras habilidades mentais o suficiente para interferir na vida diária. Estas doenças são causadas por alterações físicas no cérebro, sendo a doença de Alzheimer o tipo mais comum.

No primeiro estudo a investigar a relação entre a alimentação e a morte relacionada com a demência, os cientistas analisaram os questionários alimentares e os registos de óbito de mais de 90 000 cidadãos americanos ao longo de três décadas. Destes, 4 749 foram registados como tendo morrido de demência.

Descobriram que aqueles que consumiam mais de meia colher de sopa de azeite de oliveira por dia tinham um risco 28% menor de morrer de demência em comparação com aqueles que nunca ou raramente consumiam azeite de oliveira.

O estudo mostrou como a substituição de uma única colher de chá de margarina ou maionese por azeite todos os dias também foi associada a um risco menor de morrer de demência entre 8 a 14 por cento.

"O nosso estudo reforça as diretrizes dietéticas que recomendam azeites vegetais como o azeite e sugere que essas recomendações não apenas apoiam a saúde do coração, mas também a saúde do cérebro ", disse Anne-Julie Tessier, pós-doutoranda da Escola de Saúde Pública Harvard TH Chan.

"Optar pelo azeite, um produto natural, em vez de gorduras como a margarina e a maionese comercial é uma escolha segura e pode reduzir o risco de demência fatal ".

Tessier apresentará os resultados no encontro anual da Sociedade Americana de Nutrição, que termina a 25 de julho em Boston.

O azeite é o único benefício para a saúde do cérebro?

Estudos anteriores sugeriram que as pessoas que usam azeite em vez de gorduras processadas ou animais tendem a ter dietas mais saudáveis e, potencialmente, melhores resultados de saúde. Alguns estudos associaram uma maior ingestão de azeite a um menor risco de doença cardíaca.

Para este estudo, Tessier observou que a relação entre o azeite e o risco de mortalidade por demência era independente da qualidade geral da dieta - o que pode sugerir que o azeite tem propriedades que são exclusivamente benéficas para a saúde do cérebro.

"Alguns compostos antioxidantes do azeite podem atravessar a barreira hematoencefálica, potencialmente tendo um efeito direto no cérebro ", disse Tessier. "Também é possível que o azeite tenha um efeito indireto na saúde do cérebro ao beneficiar a saúde cardiovascular".

A pesquisa nesta fase é observacional, no entanto, e Tessier advertiu que ainda não prova que o azeite é a causa da redução do risco de demência fatal.

Serão necessários mais estudos para confirmar o efeito, mas os investigadores disseram que o estudo reforça a evidência de que a utilização de azeite em vez de outras gorduras pode ajudar a apoiar uma dieta saudável.