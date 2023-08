O impacto das tecnologias na tomada de decisões das empresas

A tecnologia está em todo o lado, dos telefones e das televisões aos carros e autocarros.

A indústria tecnológica progride entre 5 e 6% por ano. Um ritmo que deverá aumentar com o desenvolvimento, nos próximos anos, da Inteligência Artificial. Um total de 3,45 biliões de dólares terão sido gastos no setor em 2022.

PUBLICIDADE

Uma mudança de paradigma

À medida que a tecnologia avança, compramos e consumimos produtos de forma diferente. No ano passado, foram gastos 300 mil milhões de dólares em publicidade móvel, a nível global.

"Tem havido uma grande mudança na indústria do entretenimento e do marketing. Privilegia-se uma narrativa mais longa centrada na criatividade. No Tik Tok, é possível reproduzir vídeos com som, no ecrã inteiro, os criadores da nossa plataforma são a força vital da nossa comunidade. Eles permitem que as marcas sejam autênticas e contem histórias de uma forma que não era possível, antes. Além disso, esta nova forma de entretenimento também favorece a ação offline. O melhor exemplo é provavelmente o comércio comunitário, o ponto de encontro das pessoas que querem fazer compras, e também o conteúdo de entretenimento no TikTok e na nossa comunidade. Surgiram hashtags como 'Tik Tok fez-me comprar', com 57 mil milhões de visualizações, e todos esses vídeos no Tik Tok de pessoas que descobrem e avaliam produtos, e que interagem com diferentes produtos têm um impacto no mundo real", sublinhou Chris Bodger, diretor-geral da Tik Tok no Reino Unido.

Concentramo-nos (...) em encontrar soluções aplicáveis em larga escala que possam beneficiar as economias locais, as pessoas e as sociedades Mario Aquino, diretor da Future Labs Ventures

O impacto da IA para as empresas

Não é apenas o consumo que está a mudar com os avanços da tecnologia. O mundo das empresas também está a passar por uma grande mudança. No Centro de Congressos do Qatar, em Doha, os chefes da Google reuniram-se para discutir o lançamento de um novo serviço de nuvem na região. O Qatar é a primeira Google Cloud Region nos países do Golfo e norte de África.

"Estamos no Qatar, a lançar nossa primeira região Google Cloud, no Médio Oriente. Faz parte do nosso plano de expansão a nível mundial. A procura por parte dos nossos clientes e parceiros na região tem vindo a crescer. E, normalmente, quando investimos em países onde a procura está a aumentar, o nosso objetivo é estar perto dos nossos clientes, para podermos ajudá-los da melhor forma", sublinhou Tarik Khalil, responsável da Google Cloud para o Médio Oriente e Norte de África.

O papel dos dados na tomada de decisão

"O mundo dos dados está a crescer rapidamente. Esse é o ângulo que todas as empresas devem de abordar de uma forma muito eficiente. As empresas têm de tomar decisões mais rápidas e mais precisas, graças ao poder da tecnologia que funciona como um facilitador para chegar a essas informações. Por isso, a nossa ajuda passa pelo fornecimento de uma plataforma de dados unificada que integra agora as capacidades da Inteligência Artificial, para tornar o processo muito mais eficiente, para poder chegar às informações associadas aos dados de uma forma mais rápida", acrescentou o responsável.

"Vivemos numa era sem precedentes ao nível da inovação tecnológica. Concentramo-nos sobretudo em resolver problemas de mercado, encontrar soluções aplicáveis em larga escala que possam beneficiar as economias locais, as pessoas e as sociedades", frisou Mario Aquino, diretor da Future Labs Ventures uma empresa baseada em Singapura que investe em novas tecnologias.