Verme de pítons encontrado pela primeira vez num humano

De Euronews

Médicos retiraram parasita normalmente encontrado em serpentes píton do cérebro de uma mulher australiana de 64 anos

Na Austrália, um parasita encontrado normalmente nas serpentes píton foi retirado do cérebro de uma mulher de 64 anos. Segundo a equipa médica que fez a descoberta, em Nova Gales do Sul, trata-se da primeira vez que este tipo de verme infeta um humano.

PUBLICIDADE

Sanjaya Senanayake, médico:"Se pensarmos no cérebro humano, que é bastante grande, mas não enorme, temos este verme com oito centímetro de comprimento, que estava vivo e a mexer-se, quando o nosso neurocirurgião, bastante qualificado, o retirou com recurso a forceps."

A paciente queixava-se há bastante tempo de dores abdominais e diarreia e tinha começado a perder a memória quando o verme foi detetado. Atualmente, continua sob observação para verificar que o parasita não terá deixado ovos que possam provocar novas infeções.