Os medicamentos do futuro vão ser diferentes

De EURONEWS

A euronews falou com a diretora da Agência Europeia de Medicamentos (EMA) sobre os desafios que o setor da inovação farmacêutica enfrenta na Europa.

Para conseguir estimular a inovação no setor farmacêutico, a União Europeia enfrenta desafios complexos. A euronews falou com a diretora da Agência Europeia de Medicamentos (EMA).

"Temos de nos certificar de que somos transparentes e acessíveis. Especialmente para as pequenas e médias empresas (PME). Porque as PME são as nossas super-heroínas. 20% dos produtos que autorizamos na Europa são desenvolvidos por PME. E elas não têm os mesmos recursos para lidar com a complexidade de alguns dos processos regulamentares que são estabelecidos pela legislação aqui. Por isso, temos de pensar na simplificação dos processos", disse à euronews Emer Cooke, diretora da Agência Europeia de Medicamentos (EMA).

"Temos de refletir sobre o apoio ao nível regulamentar. Estamos a tentar criar ferramentas para ajudar a tornar os percursos mais claros e para garantir que os atores inovadores possam navegar por esses caminhos com a nossa ajuda", frisou Emer Cooke.

As linhas entre medicamentos e tecnologias esbatem-se

"O outro desafio que enfrentamos é a especialização. Se imaginarmos os medicamentos do futuro, vemos que as linhas entre medicamentos, tecnologias e dispositivos médicos estão a esbater-se constantemente. Temos de nos certificar de que dispomos das várias competências científicas e tecnológicas necessárias e de que não estamos a pensar como pensávamos há 30 anos", acrescentou a responsável.