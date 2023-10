Os relojoeiros mais prestigiados do mundo em busca do Grande Prémio de Relojoaria em Genebra

Estão na corrida a 20 prémios, incluindo o prestigiado Grand Prix de l'Aiguille d'Or.

PUBLICIDADE

Os entusiastas dos relógios estão à espera. Os fabricantes prendem a respiração. Os minutos estão a passar antes de um dos pontos altos do mundo da relojoaria: o Grande Prémio de Relojoaria de Genebra. Após uma digressão internacional, os relógios selecionados foram expostos em Genebra. Estão na corrida a 20 prémios, incluindo o prestigiado Grand Prix de l'Aiguille d'Or.

Estes prémios de excelência seguem um longo processo de seleção supervisionado por mais de 850 académicos de todo o mundo. "A academia universal permite-nos afirmar a nossa imparcialidade. Permite-nos afirmar que somos universais, uma vez que os académicos vêm de todo o mundo, mas os relógios selecionados também vêm de todo o mundo", disse o presidente da Fundação GPHG, Raymond Loretan.

Uma das marcas que se destaca este ano é a Chopard, com sede em Genebra. A casa independente fundada em 1860 já ganhou o prémio Aiguille d'Or em 2017 graças ao seu famoso LUC Full strike. Este ano, foram nomeadas quatro criações da casa. Como uma reedição do primeiro relógio da coleção L.U.C., que tem o nome do fundador Louis-Ulysse Chopard, em aço reciclado.

"Um dos nossos valores fundamentais foi sempre a criação e a investigação. A investigação para trabalhar com materiais que nunca foram utilizados na relojoaria ou na joalheria", adiantou uma das presidentes da Chopard, Caroline Scheufele.

A Chopard é conhecida pela alta joalharia. Nos ateliers, as pedras e os metais preciosos são combinados com paciência e perícia. A marca, que fabrica as suas próprias ligas de ouro, adotou uma abordagem responsável. Compromete-se a utilizar apenas ouro ético nos seus relógios e joias.

Estão representadas 56 marcas no total no Grande Prémio deste ano. Outra região suíça, Schaffhausen e um outro mundo da relojoaria é a casa IWC, três letras bem conhecidas dos fãs de relógios.

A empresa conhecida pela engenharia de ponta e materiais também apresenta quatro relógios. Incluindo o relógio de aviador Lake Tahoe com a sua caixa em cerâmica branca.... E o elegante Portofino, que esconde uma joia da tecnologia relojoeira.

A IWC apresenta também duas versões muito aguardadas do seu modelo icónico: o Ingenieur, imaginado pela lenda do design relojoeiro Gerald Genta há quase 50 anos. "Todas as novas coleções seguem basicamente numa linha ténue entre o passado e o futuro", explicou o diretor criativo da IWC, Christian Knoop.

E prestar homenagem ao que faz da IWC o que ela é, ao que é reconhecível, ao que pode ser associado à marca, mas ainda assim misturar muitas ideias e surpreender os nossos clientes com novas inovações. E esta ideia de ter um design puro e reduzido combinado com a máxima precisão e robustez continua a ser a ideia subjacente a muitos dos relógios que temos atualmente no nosso portfolio".

É tudo nesta antevisão da edição de 2023 do Grande Prémio de Relojoaria de Genebra. Até à cerimónia de 9 de novembro, estão a decorrer vários eventos no recinto da exposição. O objetivo é partilhar a história e a paixão da arte da relojoaria com todos, especialmente com os mais jovens.