O segredo de fabrico das iguarias das ilhas Baleares

Viajámos até às ilhas Baleares para conhecer os segredos de fabrico de algumas iguarias locais.

A Flor de Sal de Es Trenc é produzida num parque natural, na ilha de Maiorca. Uma fina camada de cristais em forma de flor emerge nas salinas, devido à evaporação. Tal como no passado, o sal é colhido à mão. O transporte é feito em cestos para filtrar o excesso de água.

"Temos a certificação biológica. A colheita é manual. O método artesanal garante emissões zero. Utilizamos energia limpa, energia solar direta, renovável, sustentável, local e ilimitada. É daí que vem a qualidade deste produto", disse à euronews Laura Calvo, diretora das Salinas de Es Trenc.

A natureza e a tradição deram origem a um sal gourmet, com mais minerais do que o sal comum e propriedades únicas, que dá um toque especial a qualquer prato, incluindo sobremesas.

A sobrassada, uma iguaria típica das ilhas Baleares euronews

A sobrassada de Mallorcan com carne de porco preto

Criado no campo, o porco preto de Mallorcan é uma raça autóctone, com orelhas mais longas do que o porco ibérico, o que protege o animal do sol. O criador de porcos Javier Irazusta cultiva cereais para alimentar os animais, seguindo um modelo de economia circular.

"O valor acrescentado é que controlamos toda a produção, do princípio ao fim. E, com este tipo de criação, obtemos um excelente produto, diferente de tudo o que existe no mercado", contou à euronews o gerente da Can Company.

"Temos sobrasada com caril, com queijo azul e com queijo Mahon. Quando for a Minorca, não se esqueça de provar esse queijo", acrescentou Javier Irazusta.

O queijo de Mahon euronews

O fabrico do queijo de Mahon

Visitámos uma quinta em Minorca onde as vacas pastam livremente. O vento do mar impregna os pastos, o que dá um toque salgado aos queijos. O processo de fabrico produz poucos resíduos.

"Esta palha é a palha que nós próprios colhemos, foi sempre o que fizemos durante toda a nossa vida. Semeamos os campos, e temos a ração para as nossas vacas. Desta forma, obtemos queijo de muito boa qualidade", afirmou Magdalena Begur, responsável de uma queijaria.

O leite fresco e a sabedoria ancestral explicam a fama do queijo Mahon que possui uma denominação de origem protegida. "Cada queijo é diferente. Cada queijo passa por mãos diferentes e tem a sua própria vida", concluiu Magdalena Begur.