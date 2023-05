Água do Grande Canal de Veneza fica verde

Ecologistas poderão estar por detrás do fenómeno

A água do famoso Grande Canal de Veneza estava com cor verde fluorescente no domingo, o que captou a curiosidade de residentes e turistas.

O presidente da região italiana de Veneto, Luca Zaia, disse que a polícia está a investigar o caso. Especula-se que ativistas ambientais possam ser os responsáveis.

As autoridades recolheram amostras da água para análise.

Apesar de ser muito raro, esta não é a primeira vez que o Grande Canal fica verde.

Em 1968, o artista argentino Nicolas Garcia Uriburu tingiu a água com um corante verde fluorescente durante a 34ª Bienal de Veneza. O objetivo foi sensibilizar as pessoas para as questões ecológicas.