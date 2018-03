Centenas de árvores caem à passagem da Tempestade Félix

Tamanho do texto

A tempestade Félix trouxe ao norte de Portugal ondas a chegar aos 15 metros de altura, a situação vai melhorar, em todo o país, mas até amanhã ainda se espera forte agitação marítima. Os ventos intensos provocaram a queda de centenas de árvores em várias cidades. A chuva forte trouxe inundações, ainda assim as autoridades aguardavam um cenário pior, já que não choveu tanto como se previa.

De acordo com a Agência Portuguesa do Ambiente este é, até ao momento, e no que diz respeito aos efeitos na costa portuguesa, o pior inverno desde 2014.