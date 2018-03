Exército turco já cerca Afrin

As tropas da Turquia e aliados estão a cercar a cidade de Afrin, na Síria, segundo o exército turco. Dois meses depois do lançamento da operação batizada "ramo de oliveira", contra as forças curdas que ocupam esta região, nomeadamente o YPG, o comunicado das chefias militares turcas diz que além do cerco da cidade, as tropas conseguiram conquistar algumas localidades de importância estratégica.