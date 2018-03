Os investimentos do Japão em África

Tamanho do texto

Nesta edição do Global Japan, temos encontro marcado com um grupo de jovens africanos que participaram no projeto ABE, um programa do governo japonês destinado a receber pessoas de vários países que desejem estudar ou estagiar em empresas japonesas.

Já participaram no projeto 1100 jovens. Está em curso a seleção de mais duzentas pessoas. Há participantes de quase todos os países africanos. Quando eles regressam aos seus países como colocam em prática esta experiência no Japão? E como se tornam atores do crescimento do continente africano?

Encontrámos um dos participantes em Meknès, em Marrocos. Younès Idrassi tem 38 anos. Seis meses depois de ter regressado do Japão criou uma empresa de consultoria em gestão. Durante dois anos, no Japão, fez um MBA em gestão internacional e um estágio numa empresa de informática. Enquanto consultor, trabalha atualmente com uma fábrica marroquina de tintas.

“É uma empresa com uma visão ecológica e com produtos inovadores. Corresponde exatamente à cultura japonesa, ao que eles pedem em termos de excelência e de práticas”, afirmou Younès Idrassi.

Para o diretor técnico da fábrica, é uma vantagem trabalhar com o jovem consultor formado no Japão.

“O facto de termos uma pessoa na nossa cidade que fez o programa japonês é bom para nós. Vamos tirar partido dessa experiência para conseguirmos uma parceria com uma empresa japonesa”, considerou Mohammed Boumaddi, diretor técnico da O’Dassia.

Além das lembranças do tempo que passou no Japão, Younés possui também uma rede de contactos e um conjunto de conhecimentos que adquiriu em contacto com a cultura japonesa.

“É uma cultura de grupo, uma cultura da harmonia. A hospitalidade japonesa a cultura do serviço: é isso que faz a diferença”, frisou Younès.

A cultura empresarial japonesa foi um dos aspetos que impressionou os cerca de sessenta marroquinos que participaram no programa de intercâmbios do governo japonês.

“Esperamos que os participantes possam ser uma ponte ente o Japão e África e que eles nos apontem o caminho”, estimou Hitoshi Tojima, representante da Agência Japonesa de Cooperação Internacional, em Marrocos.

Para a diplomacia japonesa, Marrocos é também um elo de ligação com os países da África subsariana. Os efeitos do programa ABE podem ultrapassar as fronteiras marroquinas.

“Penso que os diplomados do programa ABE poderão desempenhar um papel importante a esse nível. Estou convencido de que o programa japonês terá um efeito positivo na economia africana”, afirmou Hitoshi Tojima.

O exemplo da Tanzânia

Para perceber melhor o impacto do programa, viajámos em direção ao sul, a Dar es Salaam, na Tanzânia, onde várias dezenas de jovens que participaram no programa põem em prática o que aprenderam no Japão.

Mortone Kalima Leo fez um mestrado em negócios internacionais e estagiou em duas empresas japonesas. Hoje, trabalha para um empresa japonesa de consultoria encarregue de criar o novo plano de transportes na capital da Tanzânia.

“Adquiri competências de negociação que me ajudaram, pelo menos, a garantir que tanto a Tanzânia como os expatriados japoneses farão o projeto de forma harmoniosa construindo um plano útil para a Tanzânia e para os japoneses”, referiu o antigo estudante.

O intercâmbio lançado pelo governo japonês tem vantagens para o Japão, um país com poucos estrangeiros, que não quer abrir portas à imigração mas precisa de mão-de-obra e talentos.

“É uma ajuda para os dois lados. O lado japonês cria um ambiente de trabalho na Tanzânia de melhor qualidade e mais confortável. As pessoas da Tanzânia adquirem tecnologias que não poderiam ser obtidas noutro lado”, frisou Mortone Kalima Leo.

Para o Japão, a criação de laços entre o Japão e África é um investimento de longo prazo.

“Permite criar um ambiente de confiança entre africanos e japoneses. Como talvez se lembre, o nosso lema é ‘liderar o mundo com confiança’. É a nossa nova visão que queremos por em prática”, frisou o representante da Agência Japonesa de Cooperação Internacional, na Tanzânia.