Bónus do Deutsche Bank voltam a aumentar em 2017

Cerca de 2,3 milhões de euros. É o montante dos bónus do Deutsche Bank referentes a 2017, ou seja, quatro vezes mais elevados do que no ano anterior. Ainda assim, inferiores, aos registados em 2015.

A decisão de pagar prémios mais altos terá sido tomada para evitar a fuga de trabalhadores para a concorrência.

Recentemente, os responsáveis de topo do banco alemão anunciaram que vão abdicar dos bónus salariais, do ano passado, depois das críticas que se seguiram ao anuncio de prejuízos pelo terceiro ano consecutivo. De acordo com o CEO do Deutsche Bank, a decisão contempla 12 membros do conselho executivo. Já a compensação variável vai ser paga, tal como planeado.