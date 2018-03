Distúrbios em Madrid após morte de imigrante senegalês

Tamanho do texto

O bairro de Lavapiés, no coração da capital espanhola, Madrid, viveu uma noite de distúrbios, depois da morte por paragem cardíaca de um vendedor ambulante senegalês.

As tensões elevaram-se quando elementos da polícia assistiam o homem, caído por terra, com vários companheiros a acusarem os agentes de terem provocado o mal-estar do imigrante senegalês durante uma perseguição, o que foi negado pelas autoridades.

Os protestos subiram rapidamente de tom, com insultos e lançamento de pedras contra os polícias, seguindo-se uma intervenção das forças antimotim.

Vários contentores e a fachada de um banco foram incendiados e o incidente saldou-se em pelo menos seis detidos e mais de uma dezena de feridos, na maioria agentes da polícia.