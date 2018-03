Dezenas de opositores detidos em Minsk

Tamanho do texto

Na capital da Bielorrússia, dezenas de pessoas foram detidas durante protestos contra o presidente. Neste domingo, 25 de março, assinalaram-se os 100 anos da proclamação da independência do país, uma data que todos os anos assiste a manifestações contra Alexander Lukashenko, no poder há 24 anos.

Segundo relatos de jornalistas no local, pelo menos 70 pessoas foram levadas pela polícia. As detenções aconteceram quando elementos da oposição, reprimida no país, tentaram realizar um desfile.

Embora a marcha tenha sido proibida, as autoridades permitiram que milhares de pessoas se reunissem num parque, em Minsk, para assinalar o dia em que se comemora a independência da Rússia, proclamada em 1918.