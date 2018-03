Del Potro carimba acesso às meias-finais em Miami

Juan Martin del Potro soma e segue no Masters 1000 de Miami. O tenista argentino apurou-se para as meias-finais do torneio, depois de bater o croata Milos Raonic em três sets, com os parciais de 5-7, 7-6 e 7-6.

Os dois tenistas já se tinham cruzado em Indian Wells e então Del Potro também ganhou, mas desta feita o equilíbrio foi bem maior e foram precisas quase três horas para repetir o triunfo.

Com as conquistas recentes em Acapulco e Indian Wells, del Potro espera chegar a um 'tri' inédito na carreira, mas pela frente nas meias-finais vai ter o norte-americano John Isner.

A jogar perante o seu público, o 'gigante' americano colocou um ponto final na caminhada do sul-coreano Hyeon Chung, o carrasco do português João Sousa no torneio. Isner impôs-se em dois sets, com os parciais de 6-1 e 6-4, graças à eficácia do seu serviço.

Para esta quinta-feira estão reservados os últimos dois jogos dos quartos de final: Alexander Zverev-Borna Coric e Pablo Carreno Busta-Kevin Anderson.