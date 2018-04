Portugal vence Brasil e sagra-se campeão do torneio internacional de Montaigu

Tamanho do texto

Portugal sagra-se campeão do prestigiado torneio internacional de sub-16 em Montaigu, França. A equipa comandada por Emílio Peixe bateu io Brasil no desempate por penáltis após um empate a 4-4.

Os "canarinhos" foram os primeiros a adiantar-se no marcador, por Rainier, logo aos cinco minutos. Portugal conseguiu a reviravolta, com um bis de Fábio Silva.

O jogo chegou, no entanto, empatado ao intervalo após um excelente trabalho de João Peglow na área portuguesa, culminado com um remate certeiro à meia volta.

Na segunda parte, a equipa portuguesa surgiu mais eficaz e chegou a estar a vencer por 4-2. Pedro Brazão desfez a igualdade com uma boa jogada individual e a quatro minutos do final, de livre direto, Filipe Cruz parecia ter decidido a final.

O Brasil não se deu por vencido, pressionou e foi feliz. Peglow voltiu a fazer a diferença e, com golos aos 77 e 80+1 minutos, imp¨ôs o desempate por grandes penalidades na final.

No "mata-mata" brilhou o guarda-redes Diogo Almeida, com duas excelentes defesas. Fábio Silva, Tiago Cruz, Tiago Ribeiro e João Daniel não perdoaram da marca dos nove metros e Portugal revalidou o título já conquistado no ano passado neste torneio.

Foi o quarto título de Portugal no Torneio Internacional de Montaigu, em França.

Ficha de Jogo (fonte FPF)

Final da 46.ª edição do Torneio de Montaigu

Portugal: Diogo Almeida, Eduardo Quaresma (cap.), Tomás Araújo, Tiago Ferreira (Tomás Esteves,49´), Famana Quizera (Pedro Brazão, 45´), Fábio Silva, Paulo Bernardo, Henrique Pereira (Tiago Ribeiro, 71), Rafael Brito, João Daniel e Gonçalo Batalha (Filipe Cruz,71)

Treinador: Emílio Peixe.

Brasil: Gabriel Pereira, Gustavo, Henri, Renan, Fabinho, Diego, João Peglow, Reinier, Gabriel Veron, Emerson e Káká.

Suplentes: Cristian, Eduardo, Gabriel Noga, Derick, Júlio César Aragão, Daniel, Talles, Pedro Arthur e Miguel (sem informação sobre as alterações canarinhas)

Treinador: Paulo Victor Gomes.

Golos: Fábio Silva (14´ e 15´), Pedro Brazão (58´) e Filipe Cruz (76´); Reinier (5´), João Peglow (36´ , 77 e 80+1´).