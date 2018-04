Semana da Moda ARISE mostra talento africano

Naomi Campbell fez as honras de abertura do desfile de luxo da dupla sul-africana Kluk CGDT na Semana da Moda ARISE, em Lagos, na Nigéria.

A supermodelo já tinha aparecido de surpresa na jornada inaugural do evento. Pisou a passerelle várias vezes com propostas de designers de moda do continente africano.

As roupas africanas "plus size" também estiveram em destaque com as propostas do projeto "About That Curvy Life", que fazem pensar sobre os padrões impostos pela indústria.

"O tamanho importa. A representação do tamanho é importante para mim. Lamento que no nosso continente as mulheres que se parecem comigo não estejam representadas na passerelle. Na Ásia respeita-se a cultura. Penso que aqui as mulheres têm de ser vistas e enaltecidas", sublinhou Latasha Ngwube, fundadora do projeto aboutthatcurvylife.com.

A estilista nigeriana Lanre Da Silva Ajayi usou e abusou dos tecidos estampados, do tweed e das rendas. 45 estilistas de 15 países, grande parte do continente africano, mostraram as novas coleções ao longo dos vários dias da Semana da Moda ARISE.