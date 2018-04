Trump ameaça China com novas taxas aduaneiras

Os Estados Unidos ameaçam aplicar novas taxas aduaneiras sobre os produtos chineses no valor de 81 mil milhões de euros. Uma medida que a confirmar-se se vai somar às taxas previamente anunciadas no valor de cerca de 40 mil milhões de euros.

Donald Trump que fala de uma "retaliação" já pediu ao Departamento do Comércio para analisar se as novas tarifas podem ser aplicadas - ao abrigo do artigo 301 sobre a propriedade intelectual - e, se assim for, para identificar os produtos a taxar.

O anúncio é feito depois de Pequim ter revelado que pretende aplicar taxas aduaneiras a produtos norte-americanos que entrem em território chinês no valor de cerca de 40 mil milhões de euros.