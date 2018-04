Rússia "fora de portas"

A cidade de Lyon, em França, transformou-se numa Rússia em miniatura.

A iniciativa partiu da Projet Russe, uma associação francesa constituída por imigrantes russos.

Olga Degay, a dirigente da organização, garante que o objetivo é a promoção cultural.

"Estamos envolvidos na promoção da cultura russa. Não organizamos eventos políticos. Concentramo-nos apenas em coisas que não causem controvérsia, mas, ao contrário, que unem as pessoas", afirma.

No entanto, a política não está completamente fora do programa. Durante a feira, a Projet Russe promoveu a cultura tradicional da Rússia e exibiu uma série de filmes do tempo da era soviética ou da atualidade, com um forte sentido patriótico.