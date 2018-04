E vão sete títulos de campeão para o PSG

Foi uma noite de sonho para o Paris Saint-Germain e uma noite de pesadelo para o Mónaco. Os parisienses venceram este domingo o Mónaco, por 7-1, no Parque dos Príncipes, e asseguraram a conquista do título francês diante do anterior campeão.

A imprensa desportiva francesa rendeu-se ao feito do PSG, que conseguiu com esta vitória o sétimo campeonato do palmarés e o quinto desde a chegada do multimilionário qatari Nasser Al Khelaifi à presidência do clube, em 2011.

O presidente do emblema parisiense passou pela zona mista após o jogo e não escondeu a sua satisfação pelo triunfo categórico sobre o rival monegasco.

"Estamos muito felizes e orgulhosos. Ganhámos o sétimo título para o clube, é o meu quinto título. Penso que é algo magnífico. Estamos muito orgulhosos e felizes por terminar contra o Mónaco com este resultado e esta qualidade de jogo. Foi um jogo perfeito", afirmou.

Foi uma passagem de testemunho dolorosa para a equipa de Leonardo Jardim e onde alinham os portugueses João Moutinho e Rony Lopes. O desastre em Paris levou mesmo o Mónaco a anunciar através do Twitter o reembolso do dinheiro dos bilhetes aos adeptos que acompanharam a equipa.

Já Neymar vibrou com o título do PSG apenas nas redes sociais. Longe dos colegas e ainda a recuperar de uma lesão, o brasileiro dividiu a atenção ao jogo com uma partida de poker na Internet.