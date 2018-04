Inglaterra, França e Holanda já têm os seus campeões

Tamanho do texto

Na Holanda, o PSV celebrou em grande estilo a conquista do 24º título do historial, ao vencer o rival Ajax por 3-0, com golos de Gaston Pereiro, Luuk de Jong e Steven Bergwijn.

O clube de Eindhoven recuperou assim o título perdido na última época para o Feyenoord e reforçou o domínio dos últimos anos, em que venceu três dos quatro derradeiros campeonatos.

Já em Inglaterra, o Manchester City confirmou a vitória na Premier League a cinco jornadas do fim e sem precisar de jogar.

Bastou a derrota por 1-0 do Manchester United, de José Mourinho, contra o último classificado, o West Bromwich Albion, para entregar o título aos rivais.

Foi o quinto título da história dos citizens e o terceiro nos últimos sete anos. Já Pep Guardiola ganhou o sétimo campeonato em apenas dez anos de carreira.

A fechar um domingo de decisões no futebol europeu, o Paris Saint-Germain colocou um ponto final no campeonato francês com uma goleada, por 7-1, ao anterior campeão Mónaco.

Apesar do falhanço na Liga dos Campeões e das críticas ao treinador Unai Emery, os parisienses recuperaram a hegemonia interna, graças a estrelas como Cavani, Di María ou Daniel Alves. Foi o sétimo título nacional da história do clube da capital francesa.