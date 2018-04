Manuel Valls pondera concorrer à Câmara de Barcelona

Tamanho do texto

Manuel Valls está a ponderar uma oferta do Ciudadanos para concorrer à Câmara de Barcelona nas eleições municipais, marcadas para maio do próximo ano. A informação foi confirmada pelo ex-primeiro-ministro francês, esta sexta-feira, num programa da TVE.

Sim, de uma forma ou de outra, quero continuar a participar nesse debate político e intelectual. Se posso ir mais longe? Bem, vou pensar sobre isso.

Manuel Valls, que nasceu na capital catalã, tem participado ativamente na discussão sobre o futuro da Catalunha. Valls defende uma solução política, já que entende que não é possível uma solução separatista.

Na entrevista à televisão espanhola, sublinhou que, apesar de Espanha ser um estado de direito com uma das Constituições mais democráticas do mundo, não há qualquer possibilidade da Catalunha sair do país.

Albert Rivera, presidente do Ciudadanos, já garantiu que a porta do partido está aberta para Valls.