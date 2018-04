Mario Abdo Benitez é o novo presidente do Paraguai

Tamanho do texto

Mario Abdo Benitez, candidato às presidenciais, pelo partido no poder há cerca de 60 anos, o Colorado, venceu o escrutínio.

De acordo com o presidente do Tribunal Eleitoral, Jaime Bestard, Benitez consegue mais de 46% dos votos contra quase 43% do seu rival Efrain Alegre, candidato de uma coligação de centro-esquerda.

"Vamos honrar a confiança do povo paraguaio. Vamos trabalhar com honestidade, integridade e com muito sacrifício, dando tudo o que temos para que eu, dentro de cinco anos, possa sair à rua e receber os aplausos dos paraguaios por ter cumprido o prometido", afirmou o presidente eleito.

Uma vitória mas não tão expressiva como se antevia. Numas eleições onde a participação do eleitorado se situou nos 65%. As sondagens davam-lhe uma vantagem de 20 por cento sobre o seu adversário.