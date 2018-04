Michael Bloomberg doa 4,5 milhões de dólares ao acordo de Paris

Tamanho do texto

No ano passado, o presidente Donald Trump abandonou o pacto, um compromisso, assumido já por quase duzentos países, com vista à concretização de medidas para tentar combater aquilo que provoca as alterações climáticas. O documento foi firmado na capital francesa em dezembro de 2015 e estabelece como meta manter a aumento das temperaturas globais abaixo" dos dois graus Celsius.

No ano passado o presidente dos EUA abandonou o acordo. Este ano, em janeiro, afirmou que poderia regressar mas em condições mais "justas" para o seu país.