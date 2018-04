América Latina é a região com mais homicídios no Mundo e Brasil não é inocente

O Brasil lidera um dos "rankings" menos desejados do mundo. Um estudo publicado esta semana pelo Instituto Igarapé conclui que a América Latina é a região mais perigosa do mundo e as cidades brasileiras so as mais representadas no top-10 das que têm maior taxa de assassínios no planeta.

Em conjunto com as Caraíbas, a América do Sul concentra oito por cento da população mundial, mas em termos de crime representa 33 por cento dos homicídios registados no mundo.