18 mineiros morrem em explosão no Paquistão

Pelo menos 18 mineiros morreram numa explosão de gás numa mina de carvão perto de Quetta, na província de Balochistan, no Paquistão. Segundo as autoridades, o teto da mina desabou depois da acumulação de gás metano ter desencadeado a explosão. A maior parte dos mineiros mortos no desastre vem da mesma aldeia no distrito de Shangla. Esta é uma região rica em minérios, mas onde as minas são já tristemente conhecidas pela falta de segurança e onde acidentes semelhantes ocorreram no passado. Os serviços de socorro estão a trabalhar para recuperar os corpos, mas a tarefa está a complicar-se por os corpos estarem enterrados a uma grande profundidade.