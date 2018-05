Presidente turco promete novas operações militares fora das fronteiras

O presidente turco prometeu novas operações militares fora das fronteiras da Turquia para limpar o país dos grupos terroristas. A promessa de Recep Tayyip Erdogan foi feita em Istambul, durante a apresentação das principais linhas do seu programa para as eleições antecipadas de 24 de junho.

Muharrem Ince é o candidato do principal partido da oposição turca, Partido Republicano do Povo. O grande rival de Erdogan considera que o partido no poder está a provocar uma “islamização” do Estado. Pela primeira vez na sua história, o partido quer aliar-se a partidos de direita para vencer o atual presidente.

Na corrida as presidenciais turcas estão também:

Temel Karamollaoglu, candidato do partido moderado Saadet

Meral Aksener, candidata do Bom Partido, a nova formação de centro-direita

Pervin Buldan, co-presidente do Partido Democrático dos Povos

Em abril, o presidente turco antecipou as eleições para 24 de Junho, um ano e meio antes da data prevista.