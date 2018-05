Esquiar na Geórgia a mais de 3000 metros

Tamanho do texto

A Geórgia tem a melhor estância de esqui do país nas encostas do Grande Cáucaso, a montanha mais alta da Europa, embora parte pertença já à Ásia.

Algumas das pistas da estância de Gudauri estão em encostas a mais de 3300 metros acima do nível do mar, por isso ali a temporada de esqui começa no final de dezembro e dura até ao final de abril.

A neve costuma ser de boa qualidade e a estância disponibiliza boas infraestruturas aos visitantes.

"Gudauri é a maior estância de esqui da Geórgia e a mais próxima da capital, Tblissi. Tem um grande potencial com a diversidade de montanhas aqui à volta", destaca Nino Tkavadze, uma esquiadora.

Acessível de Tbilissi em menos de duas horas, Gudauri a oferta de pistas não vai além dos 70 quilómetros, muito abaixo da média dos Alpes franceses, mas oferece várias possibilidades "off piste" em encostas selvagens e um leque de escolhas em desportos radicais como o heli-esqui ou "speed riding".