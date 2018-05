Irão pode agravar pena de Zaghari-Ratcliffe

De acordo com o marido, Richard Ratcliffe, o caso contra a mulher foi reaberto.

As autoridades iranianas acusam a cidadã britânica de origem iraniana de conspirar contra o governo, quando se encontrava no Irâo. Zaghari-Ratcliffe nega as acusações alegando que estava no país de férias com a filha.

Em Bruxelas, o ministro dos negócios estrangeiros do Reino Unido está reunido com o homólogo iraniano para discutir o acordo nuclear, após a saída dos Estados Unidos da América.

Boris Johnson foi já alvo de duras críticas por alegadamente não proteger os cidadãos britânico-iranianos, após, no ano passado, ter feito afirmações erradas sobre o caso.

As autoridades iranianas têm detidos cerca de 30 cidadãos com dupla nacionalidade, a maioria acusada de crimes contra a segurança nacional.