No campeonato do mundo de 2014, Gabriel Jesus, então com 17 anos, ajudou a pintar de verde e amarelo as ruas do Jardim Peri. Quatro anos depois, às cores do escrete canarinho juntou-se a cor do Manchester City e o rosto do futebolista. O atacante não foi esquecido no bairro onde deu os primeiros pontapés na bola e foi desta forma homenageado por quem ficou.