Dois mortos em colisão entre comboio e camião

O acidente produziu-se cerca das 23 horas e 20 minutos, hora local, quando o camião atravessou um cruzamento com a linha ferroviária, apesar das barreiras estarem baixadas para assinalar a chegada do comboio regional, que fazia a ligação entre Turim e o subúrbio de Ivrea.

As vítimas mortais são um dos maquinistas e um passageiro do comboio. O condutor do camião, com matrícula da Lituânia, escapou ileso e está atualmente a ser interrogado pelas autoridades.