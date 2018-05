Explosão em restaurante faz 15 feridos no Canadá: há dois suspeitos em fuga

A polícia regional de Peel adianta pelas redes sociais estar a procurar de duas pessoas que terão estado no local antes da explosão.

Ambas foram filmadas a entrar no restaurante Bombay Bhel, são suspeitas de terem espoletado um engenho explosivo pouco depois no estabelecimento..

"Os dois fugiram do local pouco depois do incidente. O primeiro é descrito como um homem, com cerca de 1,80 metros de altura, entroncado, na casa dos 20 anos, pele de tom claro, envergando umas calças de ganga azuis, um casaco de capuz de tom escuro cobrindo a cabeça, boné de tom acizentado e a cara coberta com um tecido escuro", acrescentou a polícia pelas redes sociais.

Numa outra publicação imediatamente acrescentada, a polícia de Peel descreveu o segundo suspeito: "um homem com cerca de 1,76 metros de altura, pele clara, de constuição magra, calças de ganga azul desbotadas, casaco escuro com capuz a cobrir a cabeça, t-shirt cinzenta, ténis de skate de cor escura, a face coberta."

"A polícia apela à ajuda pública na identificação destes sujeitos que fugiram após a explosão", concretizam as autoridades.

Há pelo menos 15 feridos, entre os quais três em estado grave e já transferidos para o Centro de Trauma de Toronto.

Rafael Conceição, um estudante brasileiro oriundo de São Paulo, estava no pátio de um restaurante vizinho do Bombay Bhel quando ouviu a explosão e correu para o local.

"Havia vidros partidos na rua. Estava a decorrer a festa de aniversário de uma criança. Ficou tudo destruído. Havia muito sangue pelo chão. Muita gente gritava. Tentavam fugir do restaurante. Havia um homem com estilhaços de vidro nos olhos. Muita gente sangrava abundantemente", contou Rafael Conceição à CBC.

A polícia acrescentou que esta é uma zona muito frequentada e espera receber ajuda de alguma testemunha que tenha mais informação sobre o sucedido ou sobre os dois homens em fuga..