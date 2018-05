Liège homenageia vítimas de ataque terrorista

Tamanho do texto

A cidade belga de Liège observou um minuto de silêncio em homenagem às três vítimas mortais do ataque desta terça-feira.

O ataque, que as autoridades estão a tratar como um ataque terrorista, resultou na morte de duas mulheres polícia. As vítimas foram identificadas como Soraya Belkacemi e Lucille Garcia assim como um indivíduo de 22 anos de idade que se encontrava no interior de uma viatura.

As autoridades revelaram que o atacante teria feito uma outra vítima na noite anterior, um antigo prisioneiro que havia conhecido enquanto detido.

O autor do ataque encontrava-se em liberdade condicional tendo sido libertado na segunda-feira. O regresso ao estabelecimento prisional estava previsto para terça-feira.