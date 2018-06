Rei Felipe VI dá posse do governo à "geringonça" de Pedro Sanchez

O Rei Felipe VI de Espanha conclui este sábado de manhã o processo de sucessão da presidência do governo com o juramento de exercício do cargo por Pedro Sanchez.

O líder do Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE) foi a grande protagonista da primeira moção de censura a um governo espanhol em quase 40 anos de democracia, tornando-se no primeiro chefe de Governo não escrutinado nas urnas.

Após a destituição de Mariano Rajoy (Partido Popular), mediante uma abrangente coligação das esquerdas e o decisivo apoio basco na câmara baixa, Sanchez recebeu a confiança do Congresso dos Deputados e foi investido a formar governo.

Após a declaração de confirmação por Ana Pastor, a presidente da Assembleia, o Rei Felipe VI assinou o decreto de nomeação, já publicado este sábado no Boletim Oficial de Estado, de acordo com o artigo 62 da Constituição espanhola.

A Espanha vira à esquerda e Pedro Sanchez é empossado pelo rei Filipe VI como novo presidente do governo espanhol, beneficiando de uma coligação da esquerda, com apoio catalão e basco. Um triunfo de 180 votos contra 169, numa câmara onde os populares dominam os assentos com... 169 lugares.

O executivo espanhol passa assim do centro-direita para o centro-esquerda, à imagem do que também aconteceu em Portugal com a famosa "geringonça".

Tal como o Partido Socialista em São Bento, o PSOE, que apenas detém 84 deputados, precisa de manter contentes os diversos aliados para conseguir governar, inclusive os nacionalistas, sabendo que para já o apoio recebido foi apenas para afastar Rajoy.

O objetivo imediato de Sanchez será ainda assim levar a Espanha de volta às urnas. O que deverá acontecer no espaço de um ano, com o líder do Ciudadanos, que também se posiciona no centro-esquerda, a reclamar o título de líder da oposição perante a incerteza do futuro de Rajoy no hemiciclo.

Albert Rivera acusa Sanchez de "querer ser presidente do governo a qualquer preço" e exige eleições o mais breve possível, revelando confiança num triunfo nas urnas perante o descrédito dos populares.

Rajoy acusou Rivera de deslealdade por ter permitido a proliferação de acusações ao governo do PP, que acabou por perder credibilidade e foi derrotado no hemiciclo.

Quanto ao Unidos Podemos, o líder Pablo Iglesias espera receber dos socialistas um convite para integrar o governo e com isso promete alargar o peso do novo governo para os 151 lugares (o UP detém 67).

Iglesias exige alterações ao Orçamento de Estado deste ano proposto pelo executivo de Rajoy e apela a Sanchez para apresentar um programa de Governo e não apenas de transição até às eleições. O líder do Podemos considera estas condições essenciais para manter o apoio do Partido Nacionalista Basco (PNV), fulcral no triunfo da moção com os respetivos cinco deputados.

As próximas semanas deverão ser intensas no seio da política espanhola.