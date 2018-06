Campeonato do Mundo Rússia 2018: os Protagonistas

Em qualquer competição ao mais alto nível os protagonistas são os jogadores, que têm o destino das suas equipas nas mãos. A Euronews apresenta-lhe os grandes protagonistas do Campeonato do Mundo 2018.

O argentino Lionel Messi dispensa apresentações. Messi tem no palmarés todos os títulos exceto o mundial. O jogador chega à Rússia em excelente forma depois de mais um desempenho brilhante e da dupla vitória na Liga e na Copa del Rey. Na seleção argentina Messi tem sofrido desgosto após desgosto. Aos 30 anos, esta poderá ser a sua última chance de vencer o mundial e, depois da derrota de há 4 anos na final, o certo é que Messi dará o seu melhor.

O mesmo se diga do Cristiano Ronaldo. O jogador está provavélmente perante a sua última chance de ganhar o mundial. O atual detentor da Bola de Ouro passou por alguns altos e baixos esta última temporada com o Real Madrid, mas a sua extraordinária ofensiva é inegavél. Ronaldo marcou 44 golos em 44 jogos do Real e será certamente uma figura central da seleção portuguesa no Campeonato.

No início da temporada, ninguém poderia imaginar que Mo Salah figuraria na nossa lista de estrelas. Mas o extraordinário desempenho do egípcio no Liverpool foi motivo de orgulho para os adeptos e fez com que o jogador ganhasse o prêmio de melhor jogador da Premier League. O único problema é que a seleção egípcia tem poucas chances de passar às etapas finais.

Neymar fez tudo o que pôde para recuperar da sua lesão a tempo de participar no mundial. Bem mais preparado do que em 2014, quando o brasileiro foi atingido pelo colombiano Zúñiga, o jogador é apontado como candidato à Bola de Ouro de 2018, que seria a sua primeira. A sua chance de ganhar será bem maís provavél se se tornar campeão do mundo. Para além disso, a seleção brasileira está certamente entre as favoritas.

Maradona: “O Messi não precisa de vencer o Campeonato do Mundo para ser grande, ele já é grande."

A linha que separa os grandes jogadores daqueles que acabam por ser considerados lendas é muito fina. A Euronews falou sobre lendas e sobre as lendas deste mundial com alguém que, sem dúvida, conquistou o direito de ser considerado uma lenda na história do futebol: Diego Armando Maradona.